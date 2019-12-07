影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

無黨籍嘉義縣山區立委參選人林國慶今天上午於中埔鄉舉辦競選總部成立大會，喜樂島嘉縣海區立委參選人黃俊雄，親民黨縣黨部主委簡泰河，人民最大黨創黨主席許榮淑及高雄市農業局長吳芳銘、前立委翁重鈞、國民黨台南市黨部主委謝龍介、嘉義縣國民黨海區立委參選人王啟澧、韓國瑜的挺韓五虎將等人，都到場站台支持。

林國慶眼眶含淚，一度哽咽說不出話，現場民眾搖旗呼喊「林國慶加油！林國慶凍蒜！」林國慶說，全台灣都在看嘉義的這場選舉，看嘉義是不是真正能夠民意優先，但這場選舉他不只是面對陳明文一人而已，而是面對幾十年以來派系與組織。

據林國慶競選總部統計現場擺放1500張椅子，但約有2500多名民眾到場力挺，林國慶表示，現場沒有動員任何一台遊覽車，卻有這麼多人來，表示嘉義基層民眾想要改變。

林國慶表示，他非常感謝有這麼多民眾願意勇敢地站在一起，這將是一次嘉義人勇敢改變歷史的時刻，大家的共同目標，就是打破明文規定。他說嘉義原是一個好山好水的地方、人民重情重義，卻因為長期「一個人說得算」，變得彷彿戒嚴一樣。