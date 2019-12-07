影／統一企業鼓勵集團員工做善事 今為新住民辦耶誕趴

統一企業慈善事業基金會今天結合統一集團旗下事業及13家異業單位，共19個贊助團體提前在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心 台灣情 新住民聖誕PARTY｣公益活動。

基金會表示，活動廣邀長期贊助才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校新住民家庭共約400人參加。這些新住民來自越南、印尼、大陸、美國、菲律賓、泰國及柬埔寨7國多元文化展演互動，有越南國服走秀、印尼舞蹈、越南舞蹈、大陸藝術團等演出。

會場還規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、闖關遊戲及文化體驗活動，讓新住民家庭學童及母親「可以在台灣回味原國籍特色文化、美食與服飾，並期在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷」。

基金會總幹事凃忠正表示，基金會秉持取之於社會、用之於社會理念，與落實關懷弱勢族群公益政策，「鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，並展現台灣對新住民的文化包容」。

統一企業慈善事業基金會表示，該長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。