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影／統一企業鼓勵集團員工做善事 今為新住民辦耶誕趴

2019-12-07 14:45聯合報 記者周宗禎／即時報導

統一企業慈善事業基金會今天結合統一集團旗下事業及13家異業單位，共19個贊助團體提前在南台科技大學三連堂，舉辦｢故鄉心 台灣情 新住民聖誕PARTY｣公益活動。

基金會表示，活動廣邀長期贊助才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校新住民家庭共約400人參加。這些新住民來自越南、印尼、大陸、美國、菲律賓、泰國及柬埔寨7國多元文化展演互動，有越南國服走秀、印尼舞蹈、越南舞蹈、大陸藝術團等演出。

會場還規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、闖關遊戲及文化體驗活動，讓新住民家庭學童及母親「可以在台灣回味原國籍特色文化、美食與服飾，並期在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷」。

基金會總幹事凃忠正表示，基金會秉持取之於社會、用之於社會理念，與落實關懷弱勢族群公益政策，「鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，並展現台灣對新住民的文化包容」。

統一企業慈善事業基金會表示，該長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。

今年耶誕節結合集團內部統一企業、統一超商、統一職棒、統一證券、統昶行銷等企業員工，攜手鮮緹手作工坊、向陽牙醫聯合診所、暖時逸旅、新心相印舞導團、救國團臺南市安平區團委會、社團法人國際麗麗微沙雅休閒發展協會13家異業單位合辦。米蘭時尚髮型也動員新化、新市、善化、金華等分店美髮師到場義剪。

越南新住民展現傳統服飾。記者周宗禎/攝影
越南新住民展現傳統服飾。記者周宗禎/攝影
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統一企業今為新住民辦耶誕趴，新住民樂於展現傳統服飾。記者周宗禎/攝影
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統一企業今為新住民辦耶誕趴。記者周宗禎/攝影
統一企業今為新住民辦耶誕趴。記者周宗禎/攝影
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統一企業今為新住民辦耶誕趴，新住民樂於展現傳統服飾。記者周宗禎/攝影
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米蘭時尚髮型也動員新化、新市、善化、金華等分店美髮師到場義剪。記者周宗禎/攝影
米蘭時尚髮型也動員新化、新市、善化、金華等分店美髮師到場義剪。記者周宗禎/攝影
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統一企業今為新住民辦耶誕趴，新住民樂於展現傳統服飾。記者周宗禎/攝影
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統一企業今為新住民辦耶誕趴，新住民展現傳統工藝。記者周宗禎/攝影
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印尼新住民展示傳統服飾。記者周宗禎/攝影
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米蘭時尚髮型新化、新市、善化、金華等分店美髮師到場義剪。記者周宗禎/攝影
米蘭時尚髮型新化、新市、善化、金華等分店美髮師到場義剪。記者周宗禎/攝影
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新住民偏鄉學校越南

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