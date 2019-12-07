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影／嘉義市長黃敏惠認為「最噁心的事」移花接木

2019-12-07 14:35聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市長黃敏惠今天上午在臉書發表「勇媽市政篇」，對於外界意指西區國民中心案「嘉義市府疑有行政怠惰」，她強調嘉義市自有財源不高，市府團隊不放過任何向中央爭取經費機會，她必須導正外界說法，不能讓「噁心的事」混淆視聽，這就是現在網路最要不得做法，「把一點影子接到別人頭上，再說這是你說的」， 真的很噁心！

黃敏惠表示，日前教育部長潘文忠打電話給她說，「106年國民運動中心預算已經關門了」，她則說明，這是107年總統來跟嘉義市民的承諾，這個本來就要有，所以我們有提出來了，因此教育部長回應「 有把這個編列在前瞻計畫裡面」。

黃敏惠說，當時立即質疑「前瞻計畫現在有嗎？」 教育部長回應，這一期前瞻計畫分為二期，這一期前瞻計畫沒有國民運動中心，但會編在前瞻2.0，因前瞻1.0到109年底才結束，110年才開始前瞻2.0，現在有人說市府不報前瞻計畫、時間慢了， 這完全是錯誤移花接木的手段。

黃敏惠透過新聞稿指出，2013年擔任嘉義市背負市民期待，勇於向中央爭取第二座國民運動中心（西區國民運動中心），受限當時國民運動中心規畫理念，以15萬人口設計1座國民運動中心，且嘉義市人口僅27萬人，又剛獲補助興建東區國民運動中心，尚未施工動土，在未知預期效益及中央資源有限下，嘉義市當時未獲得補助。

她說，去年回任後，期望11月17日「蔡總統允諾」能夠兌現，但今年4月22日接獲國家發展委員會回函，函中提及「改善國民運動環境及打造運動島計畫」，補助興建30座國民運動中心，原計畫期程展延至106年屆期，目前無補助興建國民運動中心之專案計畫，故已無相關經費支應，請嘉義市政府自籌經費辦理。

雖知道中央已無興建國民運動中心專案計畫，前瞻計畫內也無國民運動中心項目可供核補，她仍頻頻奔走，今年6月29日教育部體育署高署長來嘉義參加活動時努力遊說，7月25日也親上教育部體育署爭取支持，8月13日教育部長到訪嘉義，再次積極爭取，最終獲得教育部長回應「 有把這個編列在前瞻2.0計畫裡面」。

嘉義市長黃敏惠認為有人網路移花接木，是「最噁心的事」。記者卜敏正／翻攝
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嘉義市長黃敏惠認為有人網路移花接木，是「最噁心的事」。記者卜敏正／翻攝
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嘉義教育部黃敏惠

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