不忘本！侯永都基金會連8年 北門二重港發慰問金

南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明今天不畏刺骨寒風，今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放冬令慰問金，今年共捐出525萬元，合計2371名弱勢鄉親受惠。

侯博明一早10點，回到故鄉北門區二重港仁安宮廣場發放冬令慰問金，前市議員侯澄財、北門區文山國小校長王建智等人應邀出席，共同為關懷地方弱勢盡一份心力。

侯博明表示，由於祖父侯雨利、父親侯永都皆在北門二重港出生，對地方鄉親照顧有加，為讓飲水思源回饋鄉親的精神永續傳承，侯永都基金會自民國100年起開始於北門區舉辦冬令救濟活動，今年共發放慰問金525萬元，捐助對象主要為北門、學甲、將軍三個區域，政府造冊補助在案之低收入戶及殘障人士共2371人，希望透過實質的關懷及幫助，讓弱勢鄉親即便在寒冬中也能感受到社會溫暖。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業，環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛所成立，8年來，基金會在二重港發放冬令救助總金額達3236萬元，受益人數高達1萬3769人次。