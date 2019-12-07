台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

位在台南市中西區的「中國城」曾是商業核心地帶，陪伴府城度過33個年頭，也是許多台南人的回憶，但因後來逐漸沒落閒置，台南市政府將其拆除，並保留部分遺構，希望將該廣場打造成雨林般的親水環境，預計本月底就會完工，最快明年農曆年前開放，屆時將開啟台南市舊城區的新面貌。

中國城閒置多年，衍生出社會治安及病媒防疫漏洞等問題，2015年進行「府城軸帶地景改造國際競圖」，由荷蘭MVRDV團隊與國內都市里人規畫設計公司、李麗如建築師事務所共同規畫，以「潟湖及自然都市概念」的構想要替中國城廣場景觀帶來一番大改造，2016年完成拆除。

不過，中國城廣場景觀改造工程幾經波折，原本預計2017年8月開工，後來因變更設計議價問題，與廠商終止契約，去年12月重新發包，終於能在今年12月底完工，再加上驗收期程，最快明年農曆過年前就會開放。