台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

台南胡麻季農業產業文化活動，今天起連續兩天在西港區農會後營倉庫展開，台南胡麻推廣系列活動開跑近一個月，在最後一周活動全力衝高胡麻產品買氣，台南市長黃偉哲今天出席擔任「胡麻代言人」，他大讚西港胡麻不但吃的香純，又開發一系列產品，讓人吃的安心，他呼籲消費者吃好麻油過好冬。

黃偉哲表示，西港區不但是台南市胡麻重點產區，品質也相當優良，農會推出胡麻嫂品牌「黑麻油」不僅通過ISO-20000和HACCP國際雙驗證標章，更連續12年榮獲台灣農漁會百大精品品牌殊榮，實屬不易；不只農會胡麻油系列產品銷售佳，所生產的芝麻包、麻油達、芝麻粉及芝麻糖等也是明星產品，供不應求。

黑芝麻香腸有百分之5的黑芝麻。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

黃偉哲力推黑芝麻香腸並體驗古早「打香腸」遊戲，西港區農會今年以自家優質胡麻搭配台中市大安區農會安心鮮豬肉，製成黑芝麻香腸，今天也在活動現場提供試吃販售，也提供麻油雞、麻油麵線、芝麻包子、芝麻霜淇淋限量免費品嘗，兩天分上下午兩時段發放兌換券，上午9點30分至40分，下午1點30分至40分發放兌換券，兩天總計2500份免費品嘗，請把握機會。

農業局李朝塘指出，台南市胡麻種植面積達1496公頃，產量約1500公噸，其中又以西港區255公頃最多，種植面積及生產量為本市第一，胡麻不僅可以用來榨油，更是多種傳統糕點不可或缺材料，但因國產胡麻價格較進口胡麻高昂，國內業者現多採進口胡麻製作糕點，台南胡麻大力推廣下，品質看的見，今年4月起台中知名糕餅業者大甲裕珍馨更重本採購西港胡麻作為原料使用。