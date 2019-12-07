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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

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雲林縣立圖書館有譜 將座落斗六水岸園區

2019-12-07 12:14聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受閱讀樂趣，市長林聖爵當場宣布好消息，縣立圖書館將落腳在斗六水岸園區，占地2.2公頃，將採複合式設計，未來除斗六繪本館，民眾又多一處可閱讀休閒的好去處，有助於擴大斗六閱讀能量。

斗六「草地閱讀趣」活動今天在環保運動公園登場，現場有草地音樂會、書香市集、新書分享、創意閱讀空間布置競賽等活動，許多家長陪伴孩子聽故事、看表演，享受閱讀樂趣。

斗六市長林聖爵說，古人說「書中自有顏如玉、黃金屋」，他小時候不懂這句話的深意，長大才理解知識的重要，每次看到志工媽媽說故事時小朋友專注的神情，讓他體會到閱讀的重要性。

林聖爵說，斗六繪本館吸引許多親子閱讀，但空間較小，為擴大閱讀能量，市公所爭取縣立圖書館落腳水岸園區，預計占地2.2公頃，將打造複合式公共圖書館，讓更多民眾可以使用。

斗六推廣繪本閱讀多年，已連續三年受邀參加國際圖書館協會聯合會（IFLA）年會，今年8月更帶著繪本生命教育推動成果遠赴希臘交流，與國際接軌，斗六市代會主席胡克勤表示，期待斗六的孩子都能透過閱讀找到書中的黃金屋。

響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受...
響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受閱讀樂趣。記者陳雅玲／攝影
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響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受...
響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受閱讀樂趣。記者陳雅玲／攝影
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響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受...
響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受閱讀樂趣，市代會主席胡克勤陪小朋友一起閱讀。記者陳雅玲／攝影
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響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受...
響應台灣閱讀節，雲林縣斗六市公所今天舉辦「草地閱讀趣」活動，邀請親子徜徉草地享受閱讀樂趣，市長林聖爵（右）、市代會副主席黃尤美（左）陪小朋友一起看書。記者陳雅玲／攝影
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斗六圖書館親子

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