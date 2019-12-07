親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

台南辦古禮迎親 激勵年輕人結婚生子

2019-12-07 12:22中央社 台南7日電

在寒風中，台南一名新郎今天騎著白馬帶著大轎迎娶新娘，迎親隊伍中還有百名花童，相當醒目；但這不是真的古禮迎親，只是中西區公所舉辦的活動，以激勵年輕人結婚生子。

這場名為「緣來府城、月老傳情」的迎親活動，今天在中西區府前路登場，一名新郎騎著白馬帶著大轎從南美里活動中心出發，前往鄰近的友愛街武德殿迎娶新娘，迎親隊伍浩浩蕩蕩長達數百公尺。

因藝人林志玲11月在台南市中西區辦婚禮，引來關注，今天在寒風中又見迎親隊伍，不少民眾以為是哪位名人在台南辦喜事，詢問之下，才知道這只是古禮迎親活動，不是真的有人結婚。

中西區長蕭泰華告訴中央社記者，這場古禮迎親活動早已規劃，目的是激勵年輕人結婚生子，適逢林志玲11月婚禮在台南，剛好也有宣傳的效果。

台南市長黃偉哲也很關注這場古禮迎親活動，他到場觀禮時說，歡迎大家到台南辦婚禮，不論是新式婚禮或古禮婚禮，台南都很歡迎。

中西區古禮迎親，不只是單純的迎親，迎親隊伍還繞行台南市美術館2館周遭道路，婚禮現場更分送魯麵，南美里活動中心同時展示結婚古禮儀式用品、古今婚服及試穿體驗、古今婚紗照片、府城月老信仰展等，讓民眾了解台南婚禮文化。

婚禮結婚月老

延伸閱讀

林志玲扮萌甜笑 公開Akira與婚後幸福小物

林志玲稱Akira私下暱稱超甜蜜 秀放閃照宣...

林志玲沒來 哥哥林志鴻現身悼念高以翔

林志玲懷孕了？王耀慶說溜嘴：產前....

相關新聞

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

超划算！三天兩夜包吃住、送衣服　冬令營300名額秒殺

2019-12-07 12:33

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15

雲林縣立圖書館有譜 將座落斗六水岸園區

2019-12-07 12:14

台南龍崎山區高架橋下祕境 巨大3D彩繪畫作驚艷

2019-12-07 11:09

另類耶誕燈！台南玉井大芒果地標 化身璀璨之星保平安

2019-12-07 10:39

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

台南市海東國小百歲慶生

2019-12-06 23:45

南市兒少保護自治條例 送審

2019-12-06 23:43

古坑草嶺公路 大客車通樂

2019-12-06 23:37

500多養殖戶 要南市撤光電自治條例

2019-12-06 23:06

嘉市東門教會重生 申請市定古蹟

2019-12-06 23:03

9旬鄰居相揪做志工 「愈做愈年輕」

2019-12-06 23:01

長青食堂 廚餘種出無毒菜

2019-12-06 22:59

人才難留 南市議員促增射擊場

2019-12-06 22:55

手機教識字「願做新住民守護天使」

2019-12-06 22:54

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

首屆嘉義縣嘉好公用頻道影片徵件 「誰在說話」奪冠

2019-12-06 13:22

新住民守護天使 嘉縣國小教師許晶瑛獲社會教育貢獻獎

2019-12-06 12:22

設備不足人才外流 南市議員要求增設射擊場

2019-12-06 12:21

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top