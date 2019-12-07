台南龍崎山區高架橋下祕境 巨大3D彩繪畫作驚艷

台南市龍崎區公所為美化182線外環道高架橋下的「龍崎休閒廣場」，爭取經費請來知名地景藝術家為這開放近20年的特殊廣場上妝，今天舉辦竣工典禮，請來各里里長等地方人事觀禮。

這項「龍崎休閒廣場多元防災3D彩繪地景」，地點雖自然天成，但因地點在高架橋下較隱密，雖有部分民間社團視為秘密基地，每到休假成員就相約來休閒，卻少為外地民眾熟知利用，區長蕭琇華認為很可惜。

為美化橋下休閒空間，龍崎區公所特別邀請著名3D彩繪畫家曾進成進駐創作，配合山區容易發生的土石流防災主題，將此休閒空間闢為多元防災公園，希望遊客透過休閒賞玩畫作之餘，也能輕鬆了解土石流防災避難的方法及水土保持的重要。

曾進成團隊歷經長達一個多月製作，一幅幅巨大的3D彩繪畫作終於呈現在眾人眼前：橋下六根巨大橋柱及地面上的巨幅彩繪，除了呈現出土石流發生時的鳥獸驚逃、土石沖毀等災害景象外，並將龍崎在地生態如食蟹獴、紅尾伯勞、貓頭鷹、大冠鷲等多種動物入畫，與休閒廣場內茂翠的林木棲地相得益彰。

民眾到此參觀與畫作互動拍照，只要依指標取得最佳拍照點，無論是一拳擊破石壁、拿巨斧砍伐樹木、搭橡皮艇逃生、跨越獨木橋等，透過3D視覺效果拍攝出來的照片，就好像親臨實境相當逼真。

區公所上午舉行竣工啓用典禮，除熱鬧的「創意三太子」、龍崎永續發展協會「防災童樂會話劇」等演出外，區公所也結合南市消防局、水土保持局南區分局共同辦理多種防災宣導闖關遊戲，吸引當地居民及外地民眾前來，現場參與互動熱絡。