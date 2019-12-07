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感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市青年侯俊宇，只要對中統一發票，就會將發票送交文化里長楊石旭，協助資助里內一對清寒姐妹或其他弱勢戶，數年來如一日，他直言金額不多，生活夠用就好，有能力就多幫助別人。

楊石旭表示，每期統一發票開奬後，住在雙溪口侯俊宇就將平日蒐集發票逐一對奬，只要中獎，就騎機車將中獎發票送給他，有時一張、有時二張，請他幫忙捐助里內弱勢姐妹，讓人非常感動，因為侯的家境小康、並不富裕，卻有一顆富裕、願意幫助他人的心。

「生活夠用就好！」37歲的侯俊宇低調表示，平日從事水電安裝，兼差電腦維修，生活還過得去，這個社會有許多人需要幫助，自己生活還過得去、夠用、家人平安健康就好，對到發票金額不多、都是多的，捐給弱勢幫助更大。他也低調的說，真的是小錢、不需要讓別人知道吧！

楊石旭表示，侯俊宇除捐對獎發票，也會購買物資幫忙他人、每月捐血，真的是熱血青年，俗話說「莫以善小而不為」，這句話就是侯俊宇善行寫照。

他說，每次拿到侯俊宇發票，會捐給公所列冊有案的低收入戶，里內一對姐妹，分別就讀高三及國一，和母親三人租在文化里，生活清苦，兩姐妹都很感動，感謝侯的愛心，可以減輕家中負擔，購買需要的生活用品。

侯俊宇只要對中統一發票，就會將發票送交文化里長楊石旭，協助資助里內清寒姐妹或其他...
侯俊宇只要對中統一發票，就會將發票送交文化里長楊石旭，協助資助里內清寒姐妹或其他弱勢戶。記者卜敏正／翻攝
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青年統一發票嘉義

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