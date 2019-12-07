另類耶誕燈！台南玉井大芒果地標 化身璀璨之星保平安

台南玉井區聖誕晚會「璀璨之星聖誕夜─玉井街區浪漫Fun亮！」除了玉井圓環的聖誕樹已經完成布置，街區上也有溫馨浪漫燈飾、玉井北極殿的合境平安燈飾，最特別的是在台84與台20省道路口的噍吧哖紀念公園「大芒果」意象重新彩繪，裝設節能LED燈飾，入夜後有如路上的明燈，守護行車人平安回家，讓山區充滿濃濃的耶誕慶及平安氣氛。

玉井區長陳新澈表示，玉井大愛文芒果地標，已有點褪色，結合耶誕點燈活動，進行彩繪並進行燈飾裝飾，除了耶誕到過年期間點燈外，以後也會在晚上9點以後啟燈，猶如道路上的燈塔，讓往來駕駛在夜間經過時可以指引方向，也照亮路口角落，提高行車安全。

晚會從今天下午6點30分開始，就有一系列表演活動，除邀請區內各級學校、社團及樂團等團體表演及參與外，市府文化局當天下午1點到5點在噍吧哖文化園區辦理二手舊物市集、吸管及種子盆景DIY教學，晚上5點到9點開放夜間參觀及導覽活動。

節目相當精彩，邀請留聲機樂團、葡萄樹樂團、快樂家族薩克斯風樂團共襄盛舉，帶來聖誕歌曲。原住民瑪那灣舞蹈團、玉井國小、玉井國中、玉井工商、社區健促班等，也帶來精彩表演，公所將進行登革熱防治、災害防救、用電、用火和瓦斯安全及交通安全政令宣導、攸關民生安全及健康的有獎問答等，還有聖誕老公公發送禮物。