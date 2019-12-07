讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

王新衡與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」。圖／王新衡提供 分享 facebook

嘉義市長黃敏惠昨天在「舊屋力補助計畫」成果發表會，頒發紅檜紀念木匾給參加「舊屋力補助計畫」建築屋主、經營代表，感謝參與計畫的16戶老建築店家，活化老屋經營，為嘉義老建築留下最美的傳承與記憶；雲科大文化資產系助理教授王新衡和妻子重修「南門壹陸」老屋，強調不僅要文化保存，也要與在地記憶連結。

「舊屋力補助計畫」南門街16號「南門壹陸」，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，讓空間公共化。圖／王新衡提供 分享 facebook

黃敏惠表示，隨著時間更迭，許多老房子逐漸消失，但是從102年實行舊屋力計畫，喚起各行各業共同保存舊屋，今天看到這麼多成果，心中充滿感動，每座老建築都訴說著歷史、人文故事，帶著崇敬的心，一定有不一樣感受，歡迎大家來到這個舊屋力城市。

文化局長蕭柏勳表示，嘉義市「舊屋力補助計畫」執行已邁入第6年，新加入申請者為舊屋力帶來新元素，除了有文化經營類有「8/8HAIR」與「DOU DOU甜甜圈」兩間經營空間，位於南門街16號的「南門壹陸」，屋主回鄉投入文化保存與教育推廣，希望與在地記憶連結，將老屋修繕完成，後續做為免費展示館或地方文化館基地。

王新衡說，他與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，只是把空間公共化，不僅要文化保存，也要教育推廣。