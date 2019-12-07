親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

王新衡與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」。圖／王新...
王新衡與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」。圖／王新衡提供
分享

嘉義市長黃敏惠昨天在「舊屋力補助計畫」成果發表會，頒發紅檜紀念木匾給參加「舊屋力補助計畫」建築屋主、經營代表，感謝參與計畫的16戶老建築店家，活化老屋經營，為嘉義老建築留下最美的傳承與記憶；雲科大文化資產系助理教授王新衡和妻子重修「南門壹陸」老屋，強調不僅要文化保存，也要與在地記憶連結。

「舊屋力補助計畫」南門街16號「南門壹陸」，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件...
「舊屋力補助計畫」南門街16號「南門壹陸」，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，讓空間公共化。圖／王新衡提供
分享

黃敏惠表示，隨著時間更迭，許多老房子逐漸消失，但是從102年實行舊屋力計畫，喚起各行各業共同保存舊屋，今天看到這麼多成果，心中充滿感動，每座老建築都訴說著歷史、人文故事，帶著崇敬的心，一定有不一樣感受，歡迎大家來到這個舊屋力城市。

文化局長蕭柏勳表示，嘉義市「舊屋力補助計畫」執行已邁入第6年，新加入申請者為舊屋力帶來新元素，除了有文化經營類有「8/8HAIR」與「DOU DOU甜甜圈」兩間經營空間，位於南門街16號的「南門壹陸」，屋主回鄉投入文化保存與教育推廣，希望與在地記憶連結，將老屋修繕完成，後續做為免費展示館或地方文化館基地。

王新衡說，他與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，只是把空間公共化，不僅要文化保存，也要教育推廣。

王新衡說，未來老屋會設置展示與體驗區，成為免費展示館或地方文化館，讓嘉義市民或遊客自由參觀，也會邀請國內外專家學者，來演講與體驗教學，初期將以親子教育為重點，預定下個月開幕。

嘉義市南門街16號「南門壹陸」修繕，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，...
嘉義市南門街16號「南門壹陸」修繕，將荒廢十年老舊住家，維持原有建築構件與設計，讓空間公共化。圖／王新衡提供
分享
嘉義市長黃敏惠（中）頒發紀念木匾，給參加「舊屋力補助計畫」的王新衡（右），感謝他...
嘉義市長黃敏惠（中）頒發紀念木匾，給參加「舊屋力補助計畫」的王新衡（右），感謝他為老建築的付出。記者卜敏正／攝影
分享
王新衡與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」。圖／王新...
王新衡與妻子楊珮諭透過「舊屋力補助計畫」，修繕南門街16號「南門壹陸」。圖／王新衡提供
分享
嘉義市長黃敏惠（前排中）頒發紀念木匾，給參加「舊屋力補助計畫」的16名建築屋主、...
嘉義市長黃敏惠（前排中）頒發紀念木匾，給參加「舊屋力補助計畫」的16名建築屋主、經營代表，感謝他們為老建築的付出。記者卜敏正／攝影
分享

建築老屋嘉義

延伸閱讀

嘉市東門教會重生 申請市定古蹟

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

天理教嘉義東門教會提報古蹟審議 保存文化資產

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

相關新聞

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

500多養殖戶 要南市撤光電自治條例

2019-12-06 23:06

台南市海東國小百歲慶生

2019-12-06 23:45

南市兒少保護自治條例 送審

2019-12-06 23:43

古坑草嶺公路 大客車通樂

2019-12-06 23:37

嘉市東門教會重生 申請市定古蹟

2019-12-06 23:03

9旬鄰居相揪做志工 「愈做愈年輕」

2019-12-06 23:01

長青食堂 廚餘種出無毒菜

2019-12-06 22:59

人才難留 南市議員促增射擊場

2019-12-06 22:55

手機教識字「願做新住民守護天使」

2019-12-06 22:54

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

首屆嘉義縣嘉好公用頻道影片徵件 「誰在說話」奪冠

2019-12-06 13:22

新住民守護天使 嘉縣國小教師許晶瑛獲社會教育貢獻獎

2019-12-06 12:22

設備不足人才外流 南市議員要求增設射擊場

2019-12-06 12:21

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發

2019-12-06 07:43

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫

2019-12-06 11:45

周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請

2019-12-06 13:24

最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史

2019-12-06 12:59

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用

2019-12-06 12:56

桃園八德轉運站420萬元地租一讀被刪 4596萬元興建費也擱置

2019-12-06 17:47

竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生

2019-12-06 11:11

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命

2019-12-06 13:13

苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢

2019-12-06 08:45

5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16

夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮

2019-12-06 12:01

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

靜宜主顧聖母堂落成 美輪美奐成打卡新景點

2019-12-06 16:14

陽明山百拉卡公路崩塌800平方公尺 預估下月搶通

2019-12-06 18:30

黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題

2019-12-06 14:53

陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中

2019-12-06 11:41

台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建

2019-12-06 12:00

影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行

2019-12-06 10:24

學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打

2019-12-06 14:36

小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇

2019-12-06 09:57

基隆改造綠地空間有成彩虹步吸睛 台灣景觀大獎奪2獎

2019-12-06 17:12

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了

2019-12-06 13:28

西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千

2019-12-06 12:44

影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版

2019-12-06 12:42

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王

2019-12-06 12:00

淡海新市鎮智駕電動巴士 2020年1月提前亮相

2019-12-06 14:12

吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳

2019-12-06 08:45

台中雙十公車明年元旦上路 議員籲檢討成效

2019-12-06 15:22

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

2019-12-06 11:29

駕駛人注意！新北環快明至15日這時間將施工鋪路

2019-12-06 15:10

桃園蘆竹路面竟崩塌一塊 初步研判護岸老舊裂縫惹禍

2019-12-06 14:19

苗栗預算25年沒刪 國民黨議員：核實編列、刪不下手

2019-12-06 12:14

花蓮輔具中心啟用 租輪椅每天只要10元還有到宅維修

2019-12-06 12:16

2020台東太麻里迎曙光 DJ音樂祭「嗨瘋」跨年曙光園區

2019-12-06 16:31

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

防一氧化碳…南投補助熱水器遷移 一戶3千至1萬2千元

2019-12-06 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top