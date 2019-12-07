影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處，今天在嘉義市秀泰生活廣場舉辦耶誕點燈活動，由嘉義市副市長陳淑慧，與展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評共同揭幕，並邀請展望會資助的20歲大學生林純純（化名）現身說法，感謝展望會長期幫助家計，提供她學習一技之長「竹編」機會，能重新回到校園讀書。

陳淑慧等人也逐一念出小朋友的聖誕心願卡，國小的小華希望父親車禍盡速康復，國三小雲則希望國中畢業後能繼續升學，能找到資助人資助學費；國外的小朋友則更單純，希望能買種籽、提供農耕機，幫助家人收穫、有糧食；希望教室不要漏雨。

王昶評表示，台灣世界展望會透過資助兒童計畫，長期關懷國內外兒童，用愛點亮孩子未來希望，國內服務近5萬名兒童，國外則幫助約19萬名孩童，近期雲嘉嘉縣市尚有100餘名學童等待幫忙，誠摯邀請全國民眾加入資助兒童計畫。

林純純表示，家中有7個姊弟妹，她國二時父母親相繼過世，姊代母職照顧年幼弟妹，並打工貼補家用，曾暫時中斷學業。展望會提供各項關懷與服務工作，除每學期助學金，讓她和弟妹安心上學，並鼓勵純純參與嘉濱中心活動，適時提供生活物資上協助，減輕家庭經濟重擔，社工老師也經常給予支持和陪伴。

「我會更努力地朝夢想前進！」純純表示，因為經濟壓力她休學一年，今年重回校園，並在社工老師鼓勵下加入竹編班培力方案，努力學習竹編。