嘉義市第1座檜木建築教會 整修完成將登錄市定古蹟

嘉義市天理教東門教會，去年因隔鄰民宅失火連帶波及災損，經文化局輔導、文化部補助修繕，會長林永珍今天在「舊屋力補助計畫」成果發表會，向市長黃敏惠遞交文資審議申請書，修繕完成將登錄為市定古蹟，讓建築與珍貴信仰文化傳承，為後代子孫保存完整文化資產。

黃敏惠今天為參加「舊屋力補助計畫」的建築屋主、經營代表頒發紀念木匾，感謝參與計畫的16戶老建築店家，活化老屋經營，一起為嘉義老建築留下最美傳承與記憶。

黃敏惠表示，嘉義市位於阿里山下，擁有最多木造老建築，隨著時間更迭，許多老房子消失，但是從民國102年實行舊屋力計畫時，喚起各行各業共同保存舊屋，，天理教東門教會這棟建築，不只是許多人信仰中心，也是全台第一座檜木建築、使用上等木料，每塊木料都訴說歷史、故事，登錄為古蹟，將成為嘉義人共同保存的公共財。

「浴火重生！」林永珍表示，教會原本就有許多該整修的部分，但沒看見損壞、還堪用，大家都不會特別翻修，因為去年火災，翻修過程才發現許多地方已遭受白蟻侵蝕，透過這次整修讓教會建築更穩固。