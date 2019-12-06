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中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

嘉義市第1座檜木建築教會 整修完成將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義市天理教東門教會，去年因隔鄰民宅失火連帶波及災損，經文化局輔導、文化部補助修繕，會長林永珍今天在「舊屋力補助計畫」成果發表會，向市長黃敏惠遞交文資審議申請書，修繕完成將登錄為市定古蹟，讓建築與珍貴信仰文化傳承，為後代子孫保存完整文化資產。

黃敏惠今天為參加「舊屋力補助計畫」的建築屋主、經營代表頒發紀念木匾，感謝參與計畫的16戶老建築店家，活化老屋經營，一起為嘉義老建築留下最美傳承與記憶。

黃敏惠表示，嘉義市位於阿里山下，擁有最多木造老建築，隨著時間更迭，許多老房子消失，但是從民國102年實行舊屋力計畫時，喚起各行各業共同保存舊屋，，天理教東門教會這棟建築，不只是許多人信仰中心，也是全台第一座檜木建築、使用上等木料，每塊木料都訴說歷史、故事，登錄為古蹟，將成為嘉義人共同保存的公共財。

「浴火重生！」林永珍表示，教會原本就有許多該整修的部分，但沒看見損壞、還堪用，大家都不會特別翻修，因為去年火災，翻修過程才發現許多地方已遭受白蟻侵蝕，透過這次整修讓教會建築更穩固。

林永珍說明，天理教東門教會建築，與嘉義市發展息息相關，日人彌市郎與夫人加藤金，西元1904年來嘉義鋪設阿里山森林鐵道，並在嘉義市傳道，嘉義三家製材廠84年前，提供優質阿里山檜木興建東門教會，是全台保留最完整、最大天理教會，採用日本柱樑構架式工法，不用螺絲釘、純檜木卡榫打造，見證嘉義市城市發展。

天理教嘉義東門教會，為嘉義市最早使用檜木的教會建築，屋外還有日式庭園造景。記者卜...
天理教嘉義東門教會，為嘉義市最早使用檜木的教會建築，屋外還有日式庭園造景。記者卜敏正／攝影
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天理教嘉義東門教會會長林永珍（左起），向市長黃敏惠、文化局長蕭柏勳遞交文資審議申...
天理教嘉義東門教會會長林永珍（左起），向市長黃敏惠、文化局長蕭柏勳遞交文資審議申請書，表示修繕完成將登錄為市定古蹟。記者卜敏正／攝影
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天理教嘉義東門教會，建材都是阿里山檜木，修繕完成將登錄為市定古蹟。記者卜敏正／攝...
天理教嘉義東門教會，建材都是阿里山檜木，修繕完成將登錄為市定古蹟。記者卜敏正／攝影
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天理教嘉義東門教會，受去年隔鄰民宅失火波及，窗外還可見隔鄰燒毀後的屋瓦。記者卜敏...
天理教嘉義東門教會，受去年隔鄰民宅失火波及，窗外還可見隔鄰燒毀後的屋瓦。記者卜敏正／攝影
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天理教嘉義東門教會，建材都是阿里山檜木，修繕完成將登錄為市定古蹟。記者卜敏正／攝...
天理教嘉義東門教會，建材都是阿里山檜木，修繕完成將登錄為市定古蹟。記者卜敏正／攝影
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嘉義建築阿里山

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