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雲林南投合作 解禁大客車通行縣道149乙竹山段

2019-12-06 19:15中央社 雲林縣6日電

南投縣政府出資改善縣道149乙線竹山路段4處髮夾彎，讓大客車通行，雲林縣長張麗善和南投縣長林明溱今天舉行大客車通行儀式，宣告兩縣合作共同推動草嶺、竹山觀光發展。

縣道149乙線橫跨雲林和南投縣，但因竹山路段的4個髮夾彎迴轉半徑不足，禁止大客車通行超過6年，造成大型旅遊團體不願前往，只有零星自由行旅客，導致古坑草嶺乏人問津，嚴重影響當地觀光發展、旅館業及遊覽車業者生計。

林明溱曾造訪過萬年峽谷2次，被當地景觀吸引，決定與雲林縣政府攜手合作，振興當地觀光產業。

張麗善致詞表示，縣道149甲、乙線為樟湖往來草嶺必經道路，自九二一大地震後道路中斷迄今，嚴重影響草嶺地區觀光發展；雲林、南投縣府攜手合作，強力推動觀光發展，149甲線由雲林縣政府修復，149乙線由南投縣政府籌措經費改善。

林明溱說，萬年峽谷風景非常壯觀美麗，南投縣府花2個月時間改善縣道149乙線竹山段，未來可由草嶺延伸至南投瑞龍瀑布，帶動南投、雲林觀光發展。

雲林縣工務處表示，台西客運「701斗六-荷苞村-草嶺」公車配合道路開通及假日人潮需求，在假日及連續假日期間改以大客車載客，每週三至週日每天往返4班次，且提供2彈性繞駛路線及2隨招隨停路段。

另外，民眾在明年6月30日前，持電子票證刷卡搭乘「701斗六-荷苞村-草嶺」公車全線免費，將滿足草嶺地區民眾就醫、就學、觀光與生活需求，歡迎多加利用。

草嶺林明溱斗六

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