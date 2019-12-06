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嘉南療養院21周年慶 倡議用愛去汙名藥物成癮精神病

2019-12-06 18:40聯合報 記者周宗禎／即時報導

衛生福利部嘉南療養院今天舉辦「嘉療二一‧用愛去汙名藥物成癮及精神疾病」創院21周年院慶活動，向民眾宣導精神疾病衛教常識及去汙名化等正確觀念，並展現病友各項復健成果展，台南市長黃偉哲到場祝賀，肯定嘉療精神醫療努力，期勉醫療人員繼續推動精神全人醫療照護。

院慶活動由院長鄭靜明帶頭宣誓去除汙名化活動，呼籲社會對精神病友應該更多關懷與包容。嘉南療養院一直致力推動精神疾病去汙名化，讓民眾瞭解精神病友只要接受適當治療、復健與照護，依然可保有生命的熱情與希望，也能順利地回歸家庭、融入社區，增進社會的和諧與安定。

今天院內麗心園學員以一曲「得意的笑」廣場舞開場，學員熱情有活力的表演，炒熱現場氣氛，另一組學員辛苦排練手語舞「愛就是惜」觸動人心，帶隊護理人員說，麗心園學員以家族化護理關懷引導學員接受復健訓練，醫療團隊除了維持學員病情穩定，指導學員重視夥伴合作關係、尊重學員的想法、鼓勵學員發揮能力，進而培養學員自立利他、服務社會的人生觀。

另由一群志同道合病友組成嘉南吉他社，演繹輕快的歌曲「小手拉大手」，獲得聽眾的掌聲與肯定，從旁協助的職能治療師說，社員的音樂技巧雖比不上專業人員，依舊全心投入練習，希望透過悠揚的琴聲，改變民眾對精神病友的印象，傳達疾病復元的「聲」命力。

嘉南療養院21周年慶，倡議用愛去汙名藥物成癮精神病。圖／院方提供
嘉南療養院21周年慶，倡議用愛去汙名藥物成癮精神病。圖／院方提供
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嘉南療養院21周年慶，倡議用愛去汙名藥物成癮精神病。圖／院方提供
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復健黃偉哲

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