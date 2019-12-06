廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

虎尾鎮長丁學忠幫忙施肥，見證廚餘肥料的「威力」，種出豐肥的蔬菜。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣虎尾鎮公所積極推動廚餘肥料，把長青食堂的廚餘，交由環保局製成肥料，再開闢長青菜園，用廚餘肥料種菜供食堂用，虎尾西屯社區長青食堂廚餘循環利用有成，鎮長丁學忠和環保局、立委參選人張嘉郡，今天和老人共餐，見證廚餘循環美食成果。

雲林縣環保副局長黃富義說，縣長張麗善積極推動資源循環再利用，非洲豬瘟盛行率先實施廚餘資源循環政策，將全縣廚餘委託六輕南亞協助製成肥料，提供民眾取用，幾個月下來已見成果。

黃富義說，各地的生、熟廚餘進行分切、混合發酵成肥料，到今年11月已製成681公噸有機肥料，並透過各公所送出34050包有機肥料，供作環境植栽美化之用，達到資源循環再利用目標。

虎尾鎮公所更率先開闢長青菜園，用廚餘肥料來種菜，鎮長丁學忠說，各社區長青食堂每天都有廚餘，為善用資源，協助闢建溫室菜園，運用廚餘肥料種菜，收成後再供長青食堂使用，沒想到老人家所種的菜大豐收，全是無毒甜美的健康菜，歸功於肥力高的廚餘肥料。

西屯里長王文杉和社區理事長翁德龍說，吃自己種的菜最安全，老人家不只吃健康菜，學習種菜，心情也變快樂，身心兼顧，沒想到廚餘真能變黃金。