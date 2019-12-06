南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

沙崙智慧綠能科學城。圖／國家實驗研究院提供 分享 facebook 南台灣首間三井OUTLET進駐台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城，預計斥資30億元，在高鐵台南站周邊打造全台第3座三井Outlet park，預計2020年開幕。

綠能科技產業推動中心聯合國家實驗研究院及工業技術研究院，今天舉辦「沙崙智慧綠能科學城聯合推廣說明會」，沙崙智慧綠能科學城包括大台南會展中心、綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、台糖智慧綠能循環住宅、智慧能源管理系統BOT、三井Outlet Park以及聯外道路、汙水處理系統與天然氣管線。

台南市副市長王時思表示，三井OUTLET即將於今年底動工，預計2年內完工，因此，該區涵括商業性的機能、會展產業的進駐、綠能、智慧科技等，智慧科技當中AI會是主力之一，尤其AI資安及自駕車。

王時思說，除了增加台南的產業與就業機會，該園區也將設立雙語學校，讓這裡不僅有「工作」，還能在此「生活」，讓人們定居台南。

綠能科技產業推動中心指出，「沙崙智慧綠能科學城」是政府「5+2產業創新計劃」的一環，以「節能」、「儲能」、「創能」及「系統整合」為4大主軸，建置一座智慧生態城，進而發展成綠能科技產業的聚落。

其中「綠能科技聯合研究中心」由科技部國研院規畫建造，以建置綠能科技研發平台、引進學界與法人單位進駐為主要任務，預計2020年第四季開始營運。「綠能科技示範場域」由經濟部工研院規畫建造，主要功能為建立綠能科技的測試及驗證的展示平台、示範各種綠能應用的生活環境，預計2020年起開始試營運。此外，科學城內還建置了「台灣智駕測試實驗室」，已於今年2月正式啟用，是國內目前唯一一座封閉式自駕車測試場域。