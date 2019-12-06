迎新年隨身保佑 雲林西螺福興宮推出媽祖祈福卡

新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡，今天舉辦誦經典禮祈福加持，讓持有的信徒都可以得到太平媽滿滿的保佑。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮傳承文化也發展文創，將太平媽香火以現代風格作為設計，在卡片上設計太平媽法像，每張卡都有吉利數字，發送之前都會由福興宮誦經團誦經加持，信徒可隨身攜帶，時時感受媽祖的保佑。