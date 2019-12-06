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迎新年隨身保佑 雲林西螺福興宮推出媽祖祈福卡

2019-12-06 16:43聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡，今天舉辦誦經典禮祈福加持，讓持有的信徒都可以得到太平媽滿滿的保佑。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮傳承文化也發展文創，將太平媽香火以現代風格作為設計，在卡片上設計太平媽法像，每張卡都有吉利數字，發送之前都會由福興宮誦經團誦經加持，信徒可隨身攜帶，時時感受媽祖的保佑。

福興宮太平媽平安卡提供信徒在香火袋上的不同選擇，也為信仰與文創做不一樣的結合。凡至西螺福興宮點燈祈福即送一張平安卡，送完為止。

新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡...
新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡，今天舉辦誦經典禮祈福加持，讓持有的信徒都可以得到太平媽滿滿的保佑。圖／西螺福興宮提供
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新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡...
新的一年即將來臨，許多民眾都會到寺廟點燈祈福，雲林縣西螺福興宮贈送點燈信徒祈福卡，今天舉辦誦經典禮祈福加持，讓持有的信徒都可以得到太平媽滿滿的保佑。圖／西螺福興宮提供
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文創信仰

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