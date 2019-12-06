迎新年隨身保佑 雲林西螺福興宮推出媽祖祈福卡

相關新聞
新住民守護天使 嘉縣國小教師許晶瑛獲社會教育貢獻獎2019-12-06 12:22
設備不足人才外流 南市議員要求增設射擊場2019-12-06 12:21
最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王2019-12-06 12:00
台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定2019-12-06 11:29
5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例2019-12-06 11:16
「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發2019-12-06 07:43
庇護工場年菜 南市強力推銷2019-12-06 00:16
嘉市棒球場改造 將設滑草場2019-12-06 00:11
中華郵政明年進駐大埔美園區 盼解決園區內郵務需求2019-12-05 19:19
特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯2019-12-05 18:29
荷蘭美聲歌手馬丁獻唱 南瀛耶誕音樂會周六免費欣賞2019-12-05 18:28
台南跨年夜活動出爐！周周有活動「開枝散葉」2019-12-05 17:42
文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」2019-12-05 17:25
台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停2019-12-05 17:25
鎮南國小歡慶一甲子 今舉辦校際校歌創意比賽2019-12-05 16:45
影／無人機「環保蝙蝠俠」 深夜亂排汙、倒垃圾全都抓2019-12-05 16:27
影／台南攜手庇護工場推年菜 美味之外還多了「暖味」2019-12-05 16:00
成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼2019-12-05 15:50
紙風車雲林3場公益演出 12月13日起登場2019-12-05 15:49
海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場2019-12-05 15:39
台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝2019-12-05 14:58
茶博館停擺又要蓋茶研所？ 陳吉仲輔選宣布嘉義梅山設茶研所2019-12-05 14:26
培育工業4.0人才 吳鳳科大智慧製造人才培育中心揭碑2019-12-05 14:23
選舉症候群！凍蒜喊太猛 急性聲帶炎大增2019-12-05 14:15
十鼓結合奇美博物館 耶誕老人爬樹開趴2019-12-05 14:14
精準掌握黑琵遷徙路徑 台管處辦繫放夥伴論壇2019-12-05 13:52
嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行2019-12-05 13:47
警察開的！永保安康健身館、桌球館啟用2019-12-05 12:39
不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都2019-05-12 20:00
熱門文章
「月入2萬也能當志工」 讓日本美女主播哭泣的他們又要出發2019-12-06 07:43
20年租金8400萬元 桃市府租地蓋八德轉運站惹議2019-12-05 18:58
特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯2019-12-05 18:29
遭嗆小巨蛋留著幹嘛 柯文哲：培養下一個或更多周杰倫2019-12-06 11:45
周杰倫發文痛批小巨蛋 文化局：同一時段20多活動申請2019-12-06 13:24
用路人注意！頭份市斗牛橋改建工程 封路請改道2019-12-05 19:37
彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地撥用2019-12-06 12:56
最後一名國小役男退伍 竹縣校園替代役正式走入歷史2019-12-06 12:59
竹縣文中二、文小一非營利幼兒園 明學年度正式招生2019-12-06 11:11
苗栗山坡地範圍劃出2千多公頃 結合Google圖資便民查詢2019-12-06 08:45
基隆西定河疑遭兩度偷倒廢油 魚翻肚死民眾難忍惡臭2019-12-05 21:18
再見了！女導演驟逝 在她最愛的海角樂園追思2019-12-05 21:06
傅崐萁、黃啟嘉花蓮市區拜票 蕭美琴競總人氣旺2019-12-05 22:09
西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇2019-12-06 07:21
5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例2019-12-06 11:16
當年日本警察種下的老樟樹 龜山居民串連為它請命2019-12-06 13:13
陽明山百拉卡公路山體滑坡 道路中斷搶通中2019-12-06 11:41
黃捷諷「全員逃走中」葉匡時：所有運作不會有問題2019-12-06 14:53
影／謝龍介嚴重燒聲 靠這帖顧喉嚨秘方2019-12-05 18:57
龍潭大池水位降低 地方淨潭改善水質2019-12-05 17:43
影／蘇花改下個月通車 呂國華爭取開放機車族通行2019-12-06 10:24
夫重度中風妻不離棄 江政忠夫婦辦50年金婚婚禮2019-12-06 12:01
小琉球「海灘貨幣」 榮登全球永續旅遊年度論壇2019-12-06 09:57
台中北區肉品市場傳留原址 盧秀燕：一定遷建2019-12-06 12:00
學齡前幼童、銀髮族注意 流感疫苗第二波8日開打2019-12-06 14:36
影／浪浪柯黑相見「番」 緊張到踹飛柯文哲眼鏡2019-12-05 17:36
遭質疑房貸高達8千多萬 鄭正鈐：誤填讓對手以為撿到槍2019-12-05 18:11
少子化衝擊高教！鍾佳濱拚大學升級 葉壽山提修大學法2019-12-05 19:46
影／最失控行銷大使！林智堅推出河馬樂樂真人版2019-12-06 12:42
台61線創舉 線西爭取設休息區2019-12-05 23:59
新北借書證擴大服務 可借北北基桃2019-12-05 23:36
吃到志工「媽媽ㄟ菜」 男警致電母親：想您煮的滷豬腳2019-12-06 08:45
全台最老台南竹溪寺 「到處都是寶」2019-12-05 23:07
彰化爭取雲嘉南國家風景區 延伸至彰濱海岸2019-12-06 00:00
冬至「南門好食袋」名攤好料福袋 7日開賣2019-12-06 07:37
西定河連2次遭偷倒廢油汙染 基市追查禍首最高罰6千2019-12-06 12:44
全台9成5都種在宜蘭！外銷年賺2800萬 三星銀柳上市了2019-12-06 13:28
20年租金8400萬 桃市府租地蓋八德轉運站惹議2019-12-05 23:21
最好吃的洋香瓜！台南北門連辦3年評鑑角逐瓜王2019-12-06 12:00
淡水閒置空地改造 議員爭取活化成公園2019-12-05 19:03
留言