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永慶高中學生好幸福！午餐周周有黑娘媽黑豆漿加菜

2019-12-06 14:08聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農...
嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農會出產的「黑娘媽黑豆漿」，為孩子加菜。圖／永慶高中提供
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嘉義縣立永慶高中為讓學生吃得健康、營養，從1日起每周三除了廚房準備的三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，特地採購在地農特產品-新港鄉農會出產的「黑娘媽黑豆漿」，為孩子加菜，也為孩子學習和成長加分。

冷氣團報到，寒風陣陣，不過永慶學生卻感覺格外溫暖、幸福，因為從12月起，每周三午餐飯後，師生每人都可拿到一瓶「黑娘媽黑豆漿」，同學盛讚豆漿好醇好濃又好香，喝完直呼好想再來一瓶。

校長蘇淵源說，「黑娘媽黑豆漿」是鄰近新港鄉農會出產的商品，食材是非基因改造的黑豆，是在地小農的有機栽培，學校選購當地農特產品，除表達支持在地農業，也可達到減低產品碳排放量的最大效益，既環保又健康。

營養午餐經營良善，午餐費有些盈餘，選擇採購在地的優質農特產品黑豆漿，除補充營養、照顧孩子的健康之外，也希望藉此讓學生了解家鄉的農產與文化，進而培養愛鄉的在地情懷，建立對家鄉的在地認同。

蘇校長表示，開辦營養午餐以來，特別重視食品安全、環境衛生，每天食材一定採用國產在地可溯源食材，符合政府「三章一Q」：有產銷履歷有機農產品，有CAS合格標章食材，同時必須有QR Code可以追溯生產者，讓師生吃得安心、吃得健康。

至於營養調配、菜色選擇和食物烹調等方面，負責午餐執行秘書魏中一說，廚媽不斷精進，而且用心料理，努力做到色、香、味俱全，滿足全校師生口腹之慾。

嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農...
嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農會出產的「黑娘媽黑豆漿」，為孩子加菜。圖／永慶高中提供
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嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農...
嘉義縣立永慶高中1日起每周三午餐，除三菜一湯，學校利用營養午餐盈餘，採購新港鄉農會出產的「黑娘媽黑豆漿」，為孩子加菜。圖／永慶高中提供
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營養午餐

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