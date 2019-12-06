首屆嘉義縣嘉好公用頻道影片徵件 「誰在說話」奪冠

嘉義縣政府舉辦首屆「嘉好—嘉義縣108年公用頻道影片徵件」，上午公布得獎作品，導演張沛瑜拍攝作品「誰在說話」奪冠軍，贏得10萬元獎金，縣長翁章梁頒獎表揚獲獎攝影團隊；獲獎5部得獎影片已上網「YouTube」的「chiayicounty」頻道播放，另將在縣轄2家有線電視公用頻道播出。

公用頻道影片徵件從7月底開始，共收到26件企畫書，8月初審評選出5名正取和2名備取，正取5名各邀請1位專業指導協助影片完成，11月繳交成果影片，邀請紀錄片導演馬躍‧比吼、《老大人》導演洪伯豪、逢甲大學李建成副教授及策展人陳怡君擔任評審。

獲獎作品:冠軍《誰在說話》10萬元獎金；亞軍《歲月‧外傘頂》8萬元獎金； 季軍《薄霧微光》獲7萬元獎金； 佳作《紙好不老》及《孫女偵探》各獲5萬元獎金。拍攝場景包含阿里山茶山部落、中埔籐寮聚落、竹崎茶園竹林、大林鄉間和東石沿海等大自然風情及人文特色。

翁章梁說，影片記錄雖然只有短短幾分鐘，最需要創意發想才能讓人留下深刻印象，鼓勵民眾激發點子「記錄不一樣的嘉義」，嘉縣有山有海有平原，有好故事，鼓勵導演來嘉拍電視、電影，明年縣府編列300萬元影視協拍經費。

《誰在說話》以幽默風趣手法，帶出平地人對茶山想像和現實之間落差，呈現原住民樂天及幽默；《歲月‧外傘頂》讓觀眾看見16年前及32年前外傘頂洲珍貴影像紀錄，感受大自然變化；《薄霧微光》改編自新聞報導，帶出祖孫間深厚情感，拍攝出竹崎茶園和竹林美麗景象。