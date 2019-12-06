新住民守護天使 嘉縣國小教師許晶瑛獲社會教育貢獻獎

「我願成為新住民永遠的守護天使！」嘉義縣民雄鄉秀林國小教師許晶媖，執教19年，長期關注新住民，致力推動新住民及其子女各項增能展才等培力活動，自編教材，融合鄉土課程和資訊教育，提供法律等各種協助，和新住民學員建立如同姐妹深厚情感，榮獲教育部社會教育貢獻個人獎，日前北上接受部長潘文忠頒獎表揚。

這是許晶媖今年獲得的第三座獎，另2座獎是傑出青年，大愛菁師獎，為她今年豐收的1年留下美好的記錄。她感謝一路走來所有貴人的相助，感謝所有評委一致的肯定，感謝家人，尤其是老公郭明智的支持，她說，能跟許多大人物同時獲獎，與有榮焉！「我願成為新住民永遠的守護天使-這承諾永遠不變！」

許晶瑛指導新住民認識中文字，利用智慧型手機進行中文識字教學，融合鄉土課程和資訊教育；100年起每年暑假自費資助新住民姊妹回越南，至今長達8年，對越南風俗民情有較深層認識，有適當時機，便會在學校做分享，讓全校師生對新住民東南亞文化有進一步認識與了解，破除刻板印象，減少不必要衝突與誤會。

她106年組成「翱雅飄飄舞蹈團」獲邀至各地表演，參與廟會踩街等節慶活動，推廣越南舞蹈與服裝，並提供舞台，讓姊妹們展現自我。106年起協助外婆橋協會開設新住民生活適應班，擔任課程講師，充實姊妹們各項法律知識與生活技能。