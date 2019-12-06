台南轉運站未奪世界建築獎 市府：入圍就是肯定

台南轉運站將在本月25日試營運。 圖／台南市交通局提供 分享 facebook 以貨櫃為主體的台南轉運站，入圍世界建築獎「交通運輸類」決選名單，得獎名單已在荷蘭阿姆斯特丹公布，台南市交通局長王銘德今天證實，台南轉運站雖未得獎，但入圍就是肯定。

王銘德今天告訴中央社記者，公共運輸處長呂獎慧2日飛往荷蘭參加世界建築獎，「交通運輸類」得獎名單已公布，台南轉運站雖未得獎，但入圍就是肯定，畢竟相較其他入圍建築，台南轉運站工程經費只有新台幣1億2374萬餘元，是入圍這個獎項工程經費最少的建築。

公共運輸處秘書劉佳峰說，今年入圍世界建築獎「交通運輸類」決選名單建築，包括新加坡星耀樟宜機場、土耳其伊斯坦堡機場及香港港珠澳大橋旅檢大樓等，每座建築都非常巨大，台南轉運站是入圍名單中量體最小、經費最少的建築。

這次進入決選的總共9個建築案，台南轉運站不僅最輕薄短小，省本多利，CP值最高的建築物。兼顧安全，又可讓貨櫃在使用一定時間後抽換，且不影響到底下的結構。其他8個競爭對手都是非常大的建築，動輒百億以上。

位於台南市北區的台南轉運站，是運用原兵配廠公有土地所規劃建置的國道綜合轉運站，占地2.6公頃，由九穗聯合建築師事務所建築師吳瑞龍設計，去年3月5日動工。

考量原基地下方為清領時期鎮署遺構，為避免深開挖損及歷史遺構，並與周邊百年歷史台南公園、321文藝聚落景觀相融合，設計時即朝淺基礎與輕量化規劃，並以綠建材及可回收鋼構、貨櫃作為轉運站主體構造。東西兩側共使用64個20呎貨櫃堆疊，去年奪得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎。

台南轉運站將於12月25日試營運，明年1月6日正式啟用，國光客運、統聯客運及和欣客運等3家台南國道客運業服務站，也將從台南火車站旁搬遷到台南轉運站，以紓解火車站周遭擁擠車流。