5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案不合理。記者鄭維真／攝影 分享 facebook 「我們要太陽能！」500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案不合理，要求議會撤銷提案，否則恐衝擊台南綠能產業，扼殺地方經濟發展，現場將陳情書遞交給議會建設委員會召集人林阳乙。

台灣魚塭生態養殖協會發起人蘇守源指出，該自治條例未考慮地面型光電的個別狀況，統統混為一談，且中央已有全國通用的審查辦法，地方不應再疊床架屋、降低行政效率，造成台南光電計畫窒礙難行。

蘇守源說，該條例還提到溯及既往，將衝擊台南目前已談定的綠能投資，包括Google、東京電力、台積電等企業，根本是把台南到手的投資往其他縣市推，如此，台南的工作機會、地方發展、經濟發展也將全面跟著停擺。

養殖戶王吉明認為，有些地面型的光電是在私人土地上設置，但此自治條例卻要求須規畫設置「環境人文保留區」，造成人民經濟生產來源的土地有部分不能利用，「這是侵門踏戶搶土地！」

抗議養殖戶將「支持中央綠能政策、反對台南自治條例」陳情書遞交給林阳乙。台南市議會回應，該條例一讀通過後，經委員會、市府協調已有共識延到下一期會討論，初步計畫會在台61東側設置20公頃示範區，該結論會再送二讀。