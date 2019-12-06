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5百多養殖戶喊要太陽能 盼南市議會撤光電自治條例

2019-12-06 11:16聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台...
500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案不合理。記者鄭維真／攝影
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「我們要太陽能！」500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案不合理，要求議會撤銷提案，否則恐衝擊台南綠能產業，扼殺地方經濟發展，現場將陳情書遞交給議會建設委員會召集人林阳乙。

台灣魚塭生態養殖協會發起人蘇守源指出，該自治條例未考慮地面型光電的個別狀況，統統混為一談，且中央已有全國通用的審查辦法，地方不應再疊床架屋、降低行政效率，造成台南光電計畫窒礙難行。

蘇守源說，該條例還提到溯及既往，將衝擊台南目前已談定的綠能投資，包括Google、東京電力、台積電等企業，根本是把台南到手的投資往其他縣市推，如此，台南的工作機會、地方發展、經濟發展也將全面跟著停擺。

養殖戶王吉明認為，有些地面型的光電是在私人土地上設置，但此自治條例卻要求須規畫設置「環境人文保留區」，造成人民經濟生產來源的土地有部分不能利用，「這是侵門踏戶搶土地！」

抗議養殖戶將「支持中央綠能政策、反對台南自治條例」陳情書遞交給林阳乙。台南市議會回應，該條例一讀通過後，經委員會、市府協調已有共識延到下一期會討論，初步計畫會在台61東側設置20公頃示範區，該結論會再送二讀。

台南市政府表示，該提案條例疊床架屋溯及既往，阻礙行政效率，既有法規嚴格完備，兼顧環境與經濟，綠能為國際趨勢，台南已是台灣的太陽光電重鎮，必須持續發展綠電，將以「生態優先｣、「生存優先｣及「意願優先｣的三個優先為審查原則。

七股養殖戶遞交陳情書給議會建設委員會召集人林阳乙（右二）。記者鄭維真／攝影
七股養殖戶遞交陳情書給議會建設委員會召集人林阳乙（右二）。記者鄭維真／攝影
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500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台...
500多名台南市七股、學甲養殖戶今天上午群聚在台南市議會前，抗議部分議員發起「台南市設立地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案不合理。記者鄭維真／攝影
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太陽能綠能

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