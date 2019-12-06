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西來庵事件日人毀廟燒神像 養豬婦搶救留下一段傳奇

2019-12-06 07:21聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台灣在日治時期發生規模最大的武裝叛變「西來庵事件」中，留下「余清芳害死王爺公」俗諺流傳，講述的是事件之後，西來庵與廟內的佛像都被日本人燒毀，起事的余清芳等於是害死廟內供奉的五福王爺，但事實上，大家並不知道，王爺其實好端端的被供奉在全台最古老的寺廟、台南竹溪寺裡，背後有一段傳奇。

1672年創建的竹溪寺內，保留百年蓮花寶塔及山門等古建物，更收藏許多佛教文物，寺方近期委託台南市文化資產保護協會整理廟內文物，發現當年日治時期西來庵的神像，保留在竹溪寺裡，此事才為人所知，也吸引不少人到廟內研究，寺方本月21日將舉辦文物展，將把其中一尊神像、鍾部應靈公一起展出。

西來庵抗日事件是日治時期規模最大的武力抗日事件，發生在日治時期大正4年、西元1915年，當時因為起事的余清芳等人都在「西來庵五福王爺廟」內議事而得名，據竹溪寺住持釋資定表示，寺內耆老流傳下來的神像，據稱是在西來庵事件發生後，日本人毀廟、燒神像，而在廟內擔廚餘養豬的婦人，連夜將五福大帝等8尊大小神像搶救下來，送到竹溪寺內安奉，才倖免於難。

光復之後西來庵重建，曾經一度將神像請回，但後來神明卻託夢表示住不慣，還是想回竹溪寺，結果又送回竹溪寺，一直至今。釋資定表示，十多年前也有遇到還有人要來討回去，但她認為神明既然已經住得好好的，就不宜亂動，後來也就不了了之，留下這段像傳奇般的故事。

1672年創建的竹溪寺內，保留百年蓮花寶塔（圖）及山門等古建物。記者修瑞瑩／攝影
1672年創建的竹溪寺內，保留百年蓮花寶塔（圖）及山門等古建物。記者修瑞瑩／攝影
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日治時期西來庵事件後日本人燒廟、毀神像，不過當時在廟內養豬的婦人搶救下8尊神像，...
日治時期西來庵事件後日本人燒廟、毀神像，不過當時在廟內養豬的婦人搶救下8尊神像，目前都供奉在竹溪寺裡。圖／文資協會提供
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日治時期西來庵事件後日本人燒廟、毀神像，不過當時在廟內養豬的婦人搶救下8尊神像，...
日治時期西來庵事件後日本人燒廟、毀神像，不過當時在廟內養豬的婦人搶救下8尊神像，目前都供奉在竹溪寺裡。圖／文資協會提供
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