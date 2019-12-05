台南立委參選人推捐款小物 台灣造型抱枕超可愛

蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出捐款小物組：「台灣好浴皂」、「小英橡皮擦」、「2020台灣要贏抱枕」等組合，回饋網友熱情捐款，只要線上捐款就可獲得捐款小物組合。

「護國行動組」200元：台灣好浴皂2個、小英橡皮擦2個。「護國無憂組」500元：台灣要贏抱枕1個。「護國健康組」1000元：台灣要贏抱枕1個、台灣好浴皂2個。「護國號召組」2000元：台灣要贏抱枕2個、台灣好浴皂2個。