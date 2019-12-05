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蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

台南立委參選人推捐款小物 台灣造型抱枕超可愛

2019-12-05 19:37聯合報 記者吳淑玲／即时即時報導

蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出捐款小物組：「台灣好浴皂」、「小英橡皮擦」、「2020台灣要贏抱枕」等組合，回饋網友熱情捐款，只要線上捐款就可獲得捐款小物組合。

「護國行動組」200元：台灣好浴皂2個、小英橡皮擦2個。「護國無憂組」500元：台灣要贏抱枕1個。「護國健康組」1000元：台灣要贏抱枕1個、台灣好浴皂2個。「護國號召組」2000元：台灣要贏抱枕2個、台灣好浴皂2個。

賴惠員總部表示，其中台灣造型的「台灣要贏抱枕」，是來自將軍區的優質手工棉花抱枕，這裡的苓仔寮有著「棉被窟」之稱，象徵我們一起讓溪北的產業、交通升級，帶動台灣向前進！採限量供應。

蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出台灣造型抱枕。圖/賴惠員總部提供
蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出台灣造型抱枕。圖/賴惠員總部提供
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蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出台灣造型抱枕。圖/賴惠員總部提供
蔡英文、賴惠員台南溪北競選總部推出台灣造型抱枕。圖/賴惠員總部提供
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捐款賴惠員

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