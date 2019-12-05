中華郵政明年進駐大埔美園區 盼解決園區內郵務需求

中華郵政董事長吳宏謀與嘉義縣長翁章梁今天下午在交通部長林佳龍與立委陳明文、蔡易餘的見證下，簽訂中華郵政將在大埔美精密機械園區服務中心設立分局、提供服務，預計明年9月前完工進駐大埔美園區。

大埔美園區廠商陸續進駐營運，金融與郵政需求大增，鄰近郵局需前往大林、梅山市區，造成員工不便，在嘉義縣政府、立委陳明文、蔡易餘及園區廠協會向交通部爭取之下，中華郵政公司正式通過金融監督管理委員會同意，預計109年9月前完工進駐園區。

林佳龍表示，促成中華郵政能進駐在大埔美園區內，看似微小的貢獻，但能在半年內完成顯示行政效率佳，他感謝縣府與兩位立委的努力。林佳龍說，嘉義縣近年逐漸轉為工農大縣，交通部除了提供便利的物流與金流外，也將與縣府共同合作推動觀光產業。

翁章梁指出，嘉義縣已開發的大埔美精密機械園區一期及二期共384公頃，可設廠生產事業用地已全數售出，引進產業包含金屬製品、電子產品、光學製品等，目前已有74家廠商完成建廠營運，未來將有115家廠商進駐。

中華郵政表示，期待在郵局進駐大埔美園區後，除對廠商有極大的幫助外，未來更會擴大服務項目，讓園區周邊民眾的郵件及包裹的寄送、收件更具便利及時效性。

翁章梁致詞時也特別感謝林佳龍，他說，今年4月與交通部前往阿里山鄉，視察空拍機送血清、郵務，順道看郵政代辦所業務，眾人閒聊過程提出創新作法「郵局物流車能否送營養午餐食材？」