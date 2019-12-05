特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

台南市近來致力發展特色公園，除了有以飛機為主題的大恩公園、具有滑索設施的明和公園等已陸續啟用，目前還有8座特色公園正在規畫、施工，其中位在永康區中華二路的公7公園利用地形的高低落差，將會是台南擁有最長地景式溜滑梯的特色公園，且還設有無障礙沙坑，預計本月中完工。

過去的公園多半是採用罐頭式遊具，許多學者、家長都抱怨太過制式，單調乏味，缺少感覺刺激等，台南市政府近年來開發多處特色公園，像是南區的大恩特色公園因鄰近機場，就以飛機為主題設計出各式遊具，包括太空梭盪鞦韆、飛機造型的蹺蹺板、旋轉飛機等。

另外，南區的明和公園堪稱為台南首座地景式遊戲場，利用地勢斜坡設置攀爬網、塑膠溜滑梯以及滑索等設施，還有大片草地可以讓孩童恣意奔跑。

在南區、中西區交界的水萍塭公園近期也改造兒童遊樂區，將水萍塭常見的昆蟲融入設計，成了蟲蟲迎賓大道，還新設鳥巢鞦韆、花朵傳聲筒、管子山洞、鋼管挖土機、沙坑等設施。

工務局長蘇金安說，接下來還有8座特色公園正在規畫、施工，涵括溪南、溪北，其中永康公7公園將在本月中完工，安平區的港濱歷史公園更是開辦工作坊網羅各界意見，將興建成台南占地最大、符合民意的特色公園，明年中會將多種設計方案放到網路讓大家票選。