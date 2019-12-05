荷蘭美聲歌手馬丁獻唱 南瀛耶誕音樂會周六免費欣賞

「2020台南不一樣 台南好young」台南市政府耶誕跨年系列活動，由享譽國際的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）揭序幕，引起廣大迴響。台南市長黃偉哲為嘉惠溪北民眾，邀請馬丁在新營文化中心演藝廳加演一場「南瀛耶誕音樂會」，更加碼邀請有「美聲主廚」之稱的邊中健，一同參與演出！歌迷們千萬別錯過這個千載難逢的機會。

文化局表示，馬丁．賀肯斯7歲愛上音樂，始終保持對音樂的熱愛，失業後走上街頭，卻不因生活與歲月的磨礪而消弭聲音中的希望和純凈 。2010年，57歲的他登上荷蘭達人秀舞台、一舉獲得冠軍。一首《你鼓舞了我》（You Raise Me Up）透過社交媒體的傳播，將他那具有正能量的歌聲和追求夢想的勇氣，傳遍給世界各地人們，鼓舞了許多仍在生活中努力奮鬥的人，帶給人們溫暖和希望。

周六南瀛耶誕音樂會曲目除了馬丁．賀肯斯成名曲「You raise me up」之外，還會帶來數首膾炙人口的好聽歌曲，此外，本場音樂會也特地邀請身為廚師的台灣美聲主廚邊中健與國立實驗合唱團陳章健組成的「美聲男爵Simon & Jonathan」，與曾經身為烘培師的馬丁相見歡。此外，馬丁賀肯斯也將與在地的「右武衛兒童合唱團」溫馨合唱「Have a Merry one」。

「美聲主廚」暢銷書作者邊中健除了台北愛樂合唱團團員，也是邊田庄餐飲事業執行長兼任主廚。從小就喜歡唱歌的他曾因書讀不好被毒打，歌唱才華也苦苦得不到賞識。於是他決定，「當不成一流的歌手就要當一流的主廚」，如今，他成為一流的主廚、擁有自己的餐廳。但他從未忘記唱歌的夢想，成功考上台北愛樂合唱團。時常在自己的餐廳中，用渾厚優美的歌聲帶給大家難忘的用餐體驗，也讓一直反對他唱歌的父親感動落淚。

右武衛兒童合唱團是由曾旭正與廖智慧成立於2004年的下營區，召集台南市下營、新營、麻豆及週邊地區愛好唱歌的兒童所組成，「右武衛」是合唱團所在地的古地名，乃明鄭時期鄭成功部屬劉國軒將軍屯田之處。也將在12月8日（周日）下午2點30在新營文化中心舉辦「Kuimba來唱歌吧」音樂會。

文化局指出，馬丁．賀肯斯的歌聲溫暖如天籟，帶給人們正向的力量，聖誕佳節時在南瀛演出，期望帶給台南市民們滿滿的感動。

演出時間：12/7 （周六） 下午4點30分

演出地點：新營文化中心演藝廳