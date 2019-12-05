親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

荷蘭美聲歌手馬丁獻唱 南瀛耶誕音樂會周六免費欣賞

2019-12-05 18:28聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

「2020台南不一樣 台南好young」台南市政府耶誕跨年系列活動，由享譽國際的荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）揭序幕，引起廣大迴響。台南市長黃偉哲為嘉惠溪北民眾，邀請馬丁在新營文化中心演藝廳加演一場「南瀛耶誕音樂會」，更加碼邀請有「美聲主廚」之稱的邊中健，一同參與演出！歌迷們千萬別錯過這個千載難逢的機會。

文化局表示，馬丁．賀肯斯7歲愛上音樂，始終保持對音樂的熱愛，失業後走上街頭，卻不因生活與歲月的磨礪而消弭聲音中的希望和純凈 。2010年，57歲的他登上荷蘭達人秀舞台、一舉獲得冠軍。一首《你鼓舞了我》（You Raise Me Up）透過社交媒體的傳播，將他那具有正能量的歌聲和追求夢想的勇氣，傳遍給世界各地人們，鼓舞了許多仍在生活中努力奮鬥的人，帶給人們溫暖和希望。

周六南瀛耶誕音樂會曲目除了馬丁．賀肯斯成名曲「You raise me up」之外，還會帶來數首膾炙人口的好聽歌曲，此外，本場音樂會也特地邀請身為廚師的台灣美聲主廚邊中健與國立實驗合唱團陳章健組成的「美聲男爵Simon & Jonathan」，與曾經身為烘培師的馬丁相見歡。此外，馬丁賀肯斯也將與在地的「右武衛兒童合唱團」溫馨合唱「Have a Merry one」。

「美聲主廚」暢銷書作者邊中健除了台北愛樂合唱團團員，也是邊田庄餐飲事業執行長兼任主廚。從小就喜歡唱歌的他曾因書讀不好被毒打，歌唱才華也苦苦得不到賞識。於是他決定，「當不成一流的歌手就要當一流的主廚」，如今，他成為一流的主廚、擁有自己的餐廳。但他從未忘記唱歌的夢想，成功考上台北愛樂合唱團。時常在自己的餐廳中，用渾厚優美的歌聲帶給大家難忘的用餐體驗，也讓一直反對他唱歌的父親感動落淚。

右武衛兒童合唱團是由曾旭正與廖智慧成立於2004年的下營區，召集台南市下營、新營、麻豆及週邊地區愛好唱歌的兒童所組成，「右武衛」是合唱團所在地的古地名，乃明鄭時期鄭成功部屬劉國軒將軍屯田之處。也將在12月8日（周日）下午2點30在新營文化中心舉辦「Kuimba來唱歌吧」音樂會。

文化局指出，馬丁．賀肯斯的歌聲溫暖如天籟，帶給人們正向的力量，聖誕佳節時在南瀛演出，期望帶給台南市民們滿滿的感動。

演出時間：12/7 （周六） 下午4點30分

演出地點：新營文化中心演藝廳

入場方式：免票免費入場（下午4點開放進場）

荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）周六在台南新營文化中心演...
荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）周六在台南新營文化中心演藝廳加演一場「南瀛耶誕音樂會」。圖／文化局提供
分享

音樂會文化局荷蘭

延伸閱讀

槍殺非裔少年判無罪 齊默曼7年後反控被害人家...

非裔少年遭槍殺 疑犯反告家屬偽證求償

小咖已先滿載而歸 自由球員市場可望開出大紅盤

台南耶誕跨年揭序幕 荷蘭歌手馬丁唱鄧麗君名曲

相關新聞

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

台南跨年夜活動出爐！周周有活動「開枝散葉」

2019-12-05 17:42

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

2019-12-05 17:25

鎮南國小歡慶一甲子 今舉辦校際校歌創意比賽

2019-12-05 16:45

影／無人機「環保蝙蝠俠」 深夜亂排汙、倒垃圾全都抓

2019-12-05 16:27

影／台南攜手庇護工場推年菜 美味之外還多了「暖味」

2019-12-05 16:00

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

紙風車雲林3場公益演出 12月13日起登場

2019-12-05 15:49

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

茶博館停擺又要蓋茶研所？ 陳吉仲輔選宣布嘉義梅山設茶研所

2019-12-05 14:26

培育工業4.0人才 吳鳳科大智慧製造人才培育中心揭碑

2019-12-05 14:23

選舉症候群！凍蒜喊太猛 急性聲帶炎大增

2019-12-05 14:15

十鼓結合奇美博物館 耶誕老人爬樹開趴

2019-12-05 14:14

精準掌握黑琵遷徙路徑 台管處辦繫放夥伴論壇

2019-12-05 13:52

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

警察開的！永保安康健身館、桌球館啟用

2019-12-05 12:39

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

大台南交通教育館 教孩子開車

2019-12-04 23:28

遭酸窮到用貨櫃蓋轉運站 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 23:10

推「看不見」政績 台南汙水下水道接管戶近兩成

2019-12-04 19:56

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

鄰近台南市區竟無自來水可用 西港5戶終獲供水

2019-12-04 18:49

剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選

2019-12-04 17:20

陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧

2019-12-04 16:21

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

黃偉哲：加速整治中石化安順廠場址 進度落後將裁處

2019-12-04 15:49

左鎮翻轉惡地 月世界開出新鮮蔬果

2019-12-04 14:34

文資處修復「台版蒙娜麗莎」 清代交趾陶重現神秘微笑

2019-12-04 13:51

賞燈好幫手！2020台灣燈會官網上線、APP智慧超科技

2019-12-04 13:43

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6日開放

2019-12-04 20:56

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

2019-12-04 19:29

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

汽車族留意！信義區公有停車場 過年前假日漲價

2019-12-05 15:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top