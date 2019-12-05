台南跨年夜活動出爐！周周有活動「開枝散葉」

今年台南市跨年活動突破以往，將採單日、單點「開枝散葉」，不僅周周有活動，12月31日當天更規畫在地的「台南跨年府城搬戲」，從舞台表演、文青市集，到各式周邊活動，將充滿道地台南味，創造令人耳目一新的台南式跨年。

台南市政府表示，31日下午4時跨年活動即開跑，在中西區忠義路、台南市美術館2館、友愛市場展開藝術手作體驗與特色小農市集。生活市集設在忠義路上，由台南在地文青商家組成，吃喝玩樂應有盡有；夜間舞台活動將在南美2館登場，由在地子弟與熱愛台南的表演團體輪番上陣。倒數儀式後的after party將在友愛市場繼續狂歡到深夜。

12月31日的跨年晚會將集結各路台南子弟，包括知名樂評陳德政以DJ表演開場，秀琴歌仔戲團、街舞聯盟、大支xBRx韓森、榕幫等帶來一連串歌舞演出，用虱目魚人成為標記的拍謝少年也將參與表演，倒數前夕則由麵包車樂團演出，午夜則是晨曦光廊帶大家進入2020年。

今年的跨年主視覺由台南設計新星設計師曾國展統籌，並找來曾經登上《紐約時報》的插畫家川貝母合作，創造出台南三大守護神獸，由三大守護神獸聚在台前看戲，象徵民眾與神明一同齊聚舞台前，共度這個特別時刻。