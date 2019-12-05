親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

提供獨居老人熱騰騰飯菜 嘉縣急募送餐志工

2019-12-05 17:48中央社 嘉義縣5日電

嘉義縣居家服務中心提供獨居老人和身心障礙者免費的送餐服務，長輩需求除了熱騰騰飯菜，還需要陪伴及關心，但中心僅有30名志工卻要送650個便當，盼民眾加入志工行列。

嘉義縣居家服務中心主任林月娥今天表示，中心透過無斷炊送餐服務，幾乎每天提供獨居老人和身心障礙者免費的營養午餐，針對部分有特殊需求的長輩，同時也提供晚餐便當。

現年29歲送餐志工蘇振轅，他的祖父曾經也是中心送餐對象，當時還是國中生的他，看到志工幾乎每天送來熱騰騰的便當，印象深刻且感動；1年多前蘇振轅也加入送餐志工行列，除了送餐外，還會陪伴長輩聊天，因為他們需要的不只是飯菜，還需要陪伴及關心。

為獨老送餐14年的志工吳威霖，因幫朋友「代班」送餐，從此展開送餐人生，當初1天只要送5個便當，現在慢慢增加到26個；他說，每次送餐給長輩，都會噓寒問暖，因為自己有可能是長輩1天唯一見到的人。

現年78歲的志工郭賴月女，送餐近8年，她說，人生七十才開始，當初考量身體狀況還可以，也覺得提供服務是一種福氣；送餐過程，特別能體會身體不適及子女不在身邊的無奈，便趁著送餐時的問候，互相關心。

林月娥指出，幅員廣闊的嘉義縣面臨高齡化且老化加劇情況，長輩的餐食成為長期照顧的首要問題，但居服中心目前面臨志工人力短缺問題，希望有更多民眾加入送餐志工行列，讓社區長輩得到更加完善的照顧。

便當獨居老人嘉義

延伸閱讀

卡神養網軍起訴 嘉縣藍營質疑縣府編預算養網軍

茶博館變茶研所？陳吉仲輔選陳明文 宣布嘉縣梅...

嘉縣國中健康操比賽 學生展現青春活力

老人比例最高嘉義縣總統立委選民數減少 投票所...

相關新聞

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

特色公園攻略！親子必去這座台南最長地景式溜滑梯

2019-12-05 18:29

荷蘭美聲歌手馬丁獻唱 南瀛耶誕音樂會周六免費欣賞

2019-12-05 18:28

台南跨年夜活動出爐！周周有活動「開枝散葉」

2019-12-05 17:42

台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

2019-12-05 17:25

鎮南國小歡慶一甲子 今舉辦校際校歌創意比賽

2019-12-05 16:45

影／無人機「環保蝙蝠俠」 深夜亂排汙、倒垃圾全都抓

2019-12-05 16:27

影／台南攜手庇護工場推年菜 美味之外還多了「暖味」

2019-12-05 16:00

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

紙風車雲林3場公益演出 12月13日起登場

2019-12-05 15:49

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

茶博館停擺又要蓋茶研所？ 陳吉仲輔選宣布嘉義梅山設茶研所

2019-12-05 14:26

培育工業4.0人才 吳鳳科大智慧製造人才培育中心揭碑

2019-12-05 14:23

選舉症候群！凍蒜喊太猛 急性聲帶炎大增

2019-12-05 14:15

十鼓結合奇美博物館 耶誕老人爬樹開趴

2019-12-05 14:14

精準掌握黑琵遷徙路徑 台管處辦繫放夥伴論壇

2019-12-05 13:52

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

警察開的！永保安康健身館、桌球館啟用

2019-12-05 12:39

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

大台南交通教育館 教孩子開車

2019-12-04 23:28

遭酸窮到用貨櫃蓋轉運站 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 23:10

推「看不見」政績 台南汙水下水道接管戶近兩成

2019-12-04 19:56

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

鄰近台南市區竟無自來水可用 西港5戶終獲供水

2019-12-04 18:49

剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選

2019-12-04 17:20

陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧

2019-12-04 16:21

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

黃偉哲：加速整治中石化安順廠場址 進度落後將裁處

2019-12-04 15:49

左鎮翻轉惡地 月世界開出新鮮蔬果

2019-12-04 14:34

文資處修復「台版蒙娜麗莎」 清代交趾陶重現神秘微笑

2019-12-04 13:51

賞燈好幫手！2020台灣燈會官網上線、APP智慧超科技

2019-12-04 13:43

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

配合國道改善工程 南投、草屯11日部分停水15小時

2019-12-05 12:37

影／高雄追光季啟動 點亮全台最大耶誕樹

2019-12-04 22:44

遠東新埔廠年終出清 羽絨外套、寢具全面優惠

2019-12-05 16:01

基隆信義市場轉租嚴重、違規販賣 市府終止契約重標租

2019-12-05 13:53

迪卡儂亞灣旗艦店動土 預計明年底完工

2019-12-05 13:55

「買太太 、力先生、毒小姐」 內門罕見姓氏趣事多

2019-12-05 07:57

新北小綠人不跑了 改閃燈警示

2019-12-04 22:57

基市府謝絕參訪寵物銀行 張善政秉持中立緊急取消行程

2019-12-04 21:31

信用卡支付可過捷運閘口 桃捷：拚明年第1季達成

2019-12-04 18:57

李四川化身「工頭川伯」 主持桃源建國橋動土

2019-12-04 20:33

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

高雄追光季來囉 城市光廊展120米光之耶誕樹到跨年

2019-12-04 23:19

苗栗縣近3年赴陸考察49次 議員批：花公帑被統戰

2019-12-05 11:54

高雄內門怪姓多 机、買、力都是姓

2019-12-04 23:27

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

2019-12-04 23:18

海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

2019-12-05 15:39

「阿峰」的新鞋小作所幫圓夢 苗栗縣第3家揭牌

2019-12-05 11:13

成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

2019-12-05 15:50

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

環狀線這段隔音牆要減噪！ 新北捷：納入住戶感受

2019-12-05 14:28

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6日開放

2019-12-04 20:56

嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

2019-12-05 13:47

道路髒「很見笑」！投縣環境清潔賽 首獎300萬

2019-12-05 00:07

竹縣首屆高山烏龍優良茶評鑑比賽 它榮登「茶王」

2019-12-05 12:12

高市一德夜市何去何從 市府：可研議在勞工公園找定點

2019-12-04 20:00

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21

機車族注意！北市停車場推車牌辨識 還可線上自動扣款

2019-12-05 13:56

秋冬遊補助延長到1月底 業者反映春節不能使用

2019-12-05 16:14

水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

2019-12-05 13:31

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

桃園農漁會總存款逾1008億 大園獲利最高觀音再生成功

2019-12-04 19:29

18歲少女喉嚨痛、體重變輕 竟是罹患糖尿病

2019-12-05 14:29

台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58

文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25

楊梅仙草花節人次達70萬 開不開花都是商機

2019-12-05 16:54

爺奶到學校不是接孫子 要參加老人共餐

2019-12-05 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top