台南橘9麻嘉快線今啟航！可直達嘉義高鐵站 也有多站停

台南市政府建構溪北地區交通網，台南麻豆往返嘉義高鐵站的台南公車橘9麻嘉快線啟航通車，平日18班，假日24班，每日另有4班直達車。

市長黃偉哲今天在台南市麻豆轉運站主持台南公車橘9麻嘉快線啟航通車，他表示，很高興曾文區、北門區又多一條新的公車路線，這條路線是為了服務搭高鐵的朋友，以及麻豆鄉親到佳里、學甲，或是從佳里、學甲要到麻豆拜拜的人，都有大眾交通路線可用。

黃偉哲說，為了兼顧地方和高速運輸的需求，就像搭乘高鐵有一種直達的，也有一種停靠台中、嘉義、新竹和桃園的，還有站站停靠的，高鐵分三種橘9也有分，有直達的，就算好時間搭乘直達公車，如果要去鄰近鄉鎮，或是隔壁區洽公、拜拜、找朋友的，也有多站停靠的路線，照顧更多人民需求的路線可以搭乘。

交通局表示，橘9路線規劃係為同時滿足麻豆、佳里及學甲三地區經由高快速公路直達嘉義高鐵站的服務，因目前僅麻豆轉運站為公共轉運站且空間規模較大，故以麻豆為起點，再行經佳里及學甲之路線方式，考量地方各界對路線彎繞的疑慮，營運後將持續滾動檢討，3個月後依據各站搭乘情形，檢討調整路線起迄點與停靠站位，以有效運用客運服務資源。

橘9班次規劃平日18班，假日24班次，另每日增開4班次由麻豆轉運站不經由佳里、學甲，直達高鐵嘉義站的路線班次服務，皆配合高鐵到離站時間規劃以方便搭乘。除可服務麻豆、佳里、學甲直達嘉義高鐵站外，也可提供民眾各區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口。