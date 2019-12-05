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文資人員進入全台最古老寺廟發現「到處都是寶貝」

2019-12-05 17:25聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

全台最古老的佛寺台南竹溪寺，委託台南市文化資產保護協會研究寺內收藏的古文物，被協會發現「到處都是寶」，包括全台最古老的經書、金爐等，而寺內的蓮花寶塔今年滿百周年，10日寺方將在塔前舉辦獻供儀式，21日則將展出上百件的古文物，內容精彩，難得一見。

竹溪寺正在進行重建，雖然曾經多次整建，但廟內仍保有百年蓮花寶塔及山門等古建物，更收藏許多佛教文物，文資協會理事長曾國棟表示，竹溪寺除了年代久遠之外，更特別的是寺廟在西元1672年創建後，1693年由台灣知府吳國柱興建竹溪書院，加上當地風景優美，成為文人雅士聚集之地，而寺內僧人與其交流頻繁，因此寺內也流有許多文人贈送的畫像、牌匾等藝術品。

過去寺內最著名的是「了然世界」牌匾，列為台南三大名匾之一，曾國棟表示事實上廟內收藏的牌匾相當多，最古老的追溯到清嘉慶年間，也是其他寺廟難得一見的，其中黑旗軍劉永福的義子劉成良在著名的乙未戰爭前，清光緒21年、西元1895年寫給寺方的牌匾《默助成功》，是見證台灣近代歷史的重要文物，可惜黑旗軍最後還是不敵日軍，台灣被日軍拿下，劉成良等人被趕回大陸。

此外寺內還有全台最古老的佛經，印成於清順治16年、西元1659年的「龍舒淨土文」，這部經典原作者是南宋廬州龍舒的王日休，將所有有關淨土的經文，編成《龍舒淨土文》與《大阿彌陀經》，有趣的是，經書在日治時期封面破損，當時的住持以獎狀當做經書的外皮，至今雖有蛀蝕，大致仍保存完整。

而清乾隆37年、西元1772年弟子捐置的鑄鐵金爐，距今已有200多年歷史，應該也是全台最早的金爐。

除了展出，協會與寺方將舉辦專題講座，21日起每周六、日，共舉辦10場，第一場由竹溪寺住持資定法師開講〈如何耕耘竹溪禪寺〉，最後一場則是成功大學建築系名譽教授傅朝卿的〈談台灣建築中的「塔」〉。

走讀係以「竹溪地景導覽」為主題，12月15日《五龍山頂小西天》、29日《府城仕紳在竹溪》、109年1月12日《國分直一發現南山》，三條路線踏溯走讀城南文化資產，深入竹溪畔的歷史人文地景。其他時段受理團體預約。

竹溪寺內的府城三大名匾之一「了然世界」記者修瑞瑩／攝影
竹溪寺內的府城三大名匾之一「了然世界」記者修瑞瑩／攝影
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竹溪寺內今年剛好百周年的蓮花寶塔。記者修瑞瑩／攝影
竹溪寺內今年剛好百周年的蓮花寶塔。記者修瑞瑩／攝影
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竹溪寺住持資定法師。記者修瑞瑩／攝影
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竹溪書院是全台最早的書院，竹溪寺內供奉創建書院的台灣府知府吳國柱木雕像。記者修瑞...
竹溪書院是全台最早的書院，竹溪寺內供奉創建書院的台灣府知府吳國柱木雕像。記者修瑞瑩／攝影
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黑旗軍劉永福的義子劉成良在著名的乙未戰爭前，清光緒21年、西元1895年寫給竹溪...
黑旗軍劉永福的義子劉成良在著名的乙未戰爭前，清光緒21年、西元1895年寫給竹溪寺的牌匾《默助成功》。圖／曾國棟提供
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竹溪寺內今年剛好百周年的蓮花寶塔，該塔有濃厚的日式風格，屋角上的裝飾是日本稻禾大...
竹溪寺內今年剛好百周年的蓮花寶塔，該塔有濃厚的日式風格，屋角上的裝飾是日本稻禾大神的使者狐狸。記者修瑞瑩／攝影
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清乾隆37年、西元1772年弟子捐置給竹溪寺的鑄鐵金爐，距今已有200多年歷史。...
清乾隆37年、西元1772年弟子捐置給竹溪寺的鑄鐵金爐，距今已有200多年歷史。圖／曾國棟提供
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竹溪寺內收藏全台最古老的經書「龍舒淨土文」，封面是日治時期的獎狀。記者修瑞瑩／攝...
竹溪寺內收藏全台最古老的經書「龍舒淨土文」，封面是日治時期的獎狀。記者修瑞瑩／攝影
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文物文化資產建築

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