影／老唱片、虱目魚、西拉雅 這處競選總部很台南味

蔡英文台南競選總部結合台南多元文化特色，除了以西拉雅圖騰為壁飾，桌椅選用圓形二手桌、椅頭，也陳列地方農產品和文創，還有支持者設計的小英安全帽，讓競選總部像文創商店，也很有台南味。

走進台南市西門路四段小北夜市旁的蔡英文台南競選總部，會立即被牆壁上新營街地圖、虱目魚料理圖片，以及台南市的景點地圖所吸引。一般觀光客較少到新營，但看到了新營街地圖，立即讓人心動，想知道新營有什麼好玩的地方。而詳盡的南市景點地圖，更讓人想看個仔細，「還有哪些地方我沒去」。美味的虱目魚當然是來台南必吃，絕不能錯過。

更令人驚喜的是，西側櫥櫃旁一張板凳上，放了一台唱片機，櫃子內就放了一疊老唱片；可不是放好看的喔！晚間時分是會放來聽的。「沒想到競選總部也可以這麼羅曼蒂克」，來捐款的民眾也讚嘆了一句。櫃子上陳列了許多農產與文創品，最上方是一排的小英安全帽，相當吸睛。

南側有間寵物室，內有兩隻調皮愛玩的貓咪，旁側牆壁貼有西拉雅圖騰的壁飾。坐下來喝茶時你可能只覺得茶好香，沒有注意到所坐的是已有數十年歷史的椅頭，圓桌也是木製老家具，充滿著古早味。這就是蔡英文台南競選總部的台南味。

蔡英文台南競選總部發言人邱莉莉說，總部內小英安全帽詢問度很高，但僅擺飾不販賣。民進黨台南市黨部副執行長蔡瑞堂表示，競選總部以台南多元文化的特色來設計，但時尚中帶著典雅與傳統，希望拉近與各階層選民的距離。