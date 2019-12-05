鎮南國小歡慶一甲子 今舉辦校際校歌創意比賽

雲林斗六市鎮南國小成立於民國49年，即將邁入60周年一甲子，校方為籌備60周年校慶活動，今天也特別舉辦一甲子班際校歌創意比賽，各班拿出渾身解數，一展創意和歌喉，場面相當熱鬧。

學務處主任丁忠献表示：這次校歌班際比賽，各班級已經摩拳擦掌許久，很多班級都展現出不同的創意點子，發揮創意把校歌『鎮南愛無限』發揮到淋漓盡致。

有些班級透過戲劇模仿校長的橋段搬上舞台、也有班級自製字牌道具或編排動作舞蹈，比賽也由校歌作曲老師凃凱傑老師、主任吳佩芸及麥寮高中老師曾欣儀等人擔任評審，最後中年級冠軍303班、高年級冠軍是605班。

凃凱傑表示，歌唱比賽重點要擺在歌聲的表現，看各班的創意、和聲等等，真的也讓他學習很多，學校也頒發冠軍獎金5000元，來肯定班級的努力與創意，這次比賽的畫面也會剪輯放入校歌MV中。

學務處組長謝忠明說，每班賽前還有規畫練習時間表，利用音樂課或課餘時間進行舞台排練，還有班級預約好幾天的晨間時間到活動中心的比賽舞台進行彩排練習，緊鑼密鼓排練就是要把最好呈現出來。