影／無人機「環保蝙蝠俠」 深夜亂排汙、倒垃圾全都抓

台南市環保局昨展現環保科技新利器，其中無人飛機搭載紅外線熱顯像儀、微型感測器，夜間也能讓偷排廢氣及違法施工現形。水質監測儀能抓偷排，X光線螢光分析儀則能執行土壤監測，有效提高環保稽查效率。

台南市政府環保局今天在藏金閣舉行年終記者會，展示多項科學儀器。環保局長林淵淙說，環境執法已邁入科技辦案，108年利用UAV無人飛機發現非法棄置並移送法辦6件，露天燃燒104件罰鍰121萬元，露天燃燒陳情件數下降7%。運用紅外線熱顯像儀及微感器等科學儀器執行工廠空氣汙染稽查，共告發37件，罰鍰470萬。以水質監測儀器蒐證非法汙水排放，查獲情節重大案件4件，罰鍰3400萬元。目前無人機執行白天稽查，明年連晚上也會稽查，讓偷排廢氣、違法施工無所遁形。

整體成效上，環保法規裁處由去年6600萬提升至今年7100萬，工廠異味陳情件數下降6%。空氣品質也大幅改善，今年PM10及PM2.5，前10個月濃度與去年同期相比，改善率達10.4%及3.5%。今年前10月資源回收率達53.9%，提前達到109年目標。另持續強化環檢警結盟擴大稽查功能，今年年環檢警聯合查緝16次，查獲違反環保法規34件，移送法辦及裁處停工12件。

南市環保局今年也提出多項民眾有感的便民服務，例如台南垃圾車App，提供民眾垃圾車即時動態、清運點查詢等，讓倒垃圾更方便；改善老舊公廁220座，提升公廁整潔度；藏金閣開放刷卡及行動支付服務，並成為環保集點特約商店，讓購物更方便；關懷弱勢資收個體戶，提供優惠回收價金。關懷弱勢家庭，提供購買藏金閣平價家具優惠及二行程汰舊換新弱勢偏鄉加碼補助最高3萬元。

台南市自今年10月起，訂定每月1日為台南減廢日，環保局的員工率先以身作則，不使用一次性飲料杯，鼓勵大家自行準備環保杯，並募集393家商家共同響應「減法新生活，免廢我尚敖」活動，自備環保杯及環保餐盒即可享有優惠，鼓勵民眾由生活減塑做環保。對於綠色採購也持續積極推動，民間綠色採購金額亦逐年成長，共有19家企業獲環保署表揚。另碳標籤產品共82項，數量居全國之冠，並創全台先例首推電動公車及永康焚化廠取得碳標籤，推動低碳經濟的永續消費與生產模式。