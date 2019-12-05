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影／台南攜手庇護工場推年菜 美味之外還多了「暖味」

2019-12-05 16:00聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市府勞工局今年與庇護工場合作推出「十全食美」年菜預購，今天在官田區農會舉辦記者會全力行銷，市長黃偉哲表示，庇護工場的年菜，不僅好吃、美味、健康可口，又融入「社會公益」的意義，可說是「口味五星級價格一星級，真正有省錢」，年菜銷售的利潤做又能做公益，希望大家踴躍購買庇護工場的年菜，證明台南市是有溫暖的。

黃偉哲上午趕西港胡麻節記者會吃黑芝麻香腸，中午再趕庇護工場年菜記者會，也在鏡頭前賣力品嘗，他說吃撐了也要推薦，因為這是愛心幫助很多社會上需要幫助的人，今天天氣比較涼冷，歲末年初寒冬的時候，大家都想吃個熱騰騰的、好吃的東西，庇護工場不的年菜，不只是好吃、美味、健康可口，而且重要是有社會福利的意義。

黃偉哲說，你買了一些東西創造利潤，這些利潤是拿去做公益，還是只放在口袋裡面，就差別在這裡，希望大家多支持比護工場年菜，讓更多人感覺到社會是有溫暖的，台南市也是有溫暖的，有這麼多有愛心的人來彰顯台南市的溫暖，特別謝謝各個農會的參與，一起來做社會公益，讓大家覺得社會真的感受到溫暖。

喜憨兒基金會去年在安平工業區成立喜憨兒「愛點心」庇護工場，執行董事蘇國禎表示，已通過雙認證的食品安全規格來製作冷凍食品，有12名憨兒工作，提供各種微波調理食品，去年開始推出年菜預購，達成目標750萬元，今年繼續與阿霞飯店公益合作及漢典食品技術指導，推出鼠來運轉年菜組合，今年目標是1500萬元，希望大家幫忙達標。

喜憨兒庇護工場的年菜，有干貝雞湯鍋、岩燒客家豬肉、義式香烤豬肋、醬烤雞腿、麻油猴頭菇湯等料理，單一道菜428元起，5道菜的套餐組合價2788元，訂購截單日期為109年1月10日，最後宅配日為1月17日，歡迎踴躍訂購，常態商品全年均可訂購。

勞工局表示，庇護工場作為培訓身心障礙朋友的重要基地，希望身心障礙朋友經由適切訓練習得自力更生的能力，今年喜憨兒基金會的「愛點心」庇護工場，與知名餐飲阿霞飯店公益合作及透過漢典食品的技術指導，推出豐盛年菜組合；還有蓮心園基金會的庇護農藝工場熱銷的無毒生菜沙拉、越光米、純手工製作的紫蘇梅及蛋捲禮盒，展翼烘焙庇護工場的酥脆手工餅乾禮盒。此外，民眾若有客製化印刷的需求，也歡迎與創義及吉茂庇護工場接洽聯絡。台南市農會聯銷中心年終特賣DM中也推展喜憨兒年菜商品預購。

年菜訂購：

喜憨兒愛點心（06）2642527分機31、24

蛋捲禮盒、無毒生菜沙拉：

蓮心園基金會（06）6882727

手工酥脆餅乾禮盒：

展翼烘焙庇護工場（06）2334430。

印刷設計影印客製化抱枕：

吉茂專業庇護工場（06）2092200

台南市長黃偉哲行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（左）行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（左二）行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）行銷庇護工場年菜。記者吳淑玲／攝影
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喜憨兒庇護工場年菜五道只要2788元。記者吳淑玲／攝影
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庇護工場年菜喜憨兒

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