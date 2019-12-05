成大資工選才上機測驗 考題是上千行程式碼

成大資訊工程系特殊選才，今年首度推出上機實作考試，考生必須在7個小時中，完成像是硬體裝機、改正語法錯誤等，而且考題是超過千行的程式碼，等於是必須具備初階電腦工程師的能力，才有機會中選。

成大109學生度特殊選才招生共有全校不分系學士學位學程、台灣文學系、物理學系、化學系、地球科學系、生命科學系、生物科技與產業科學系、航空太空工程學系、電機工程學系、資訊工程學系等10學系，共計招收29名特殊專才優秀學生，而報考有330人，結果將在12日放榜。

成大表示，本次招生對象除特殊才能學生外，還增加開放不同教育資歷如境外台生、新住民及其子女、經濟弱勢、實驗教育等身分學生報考。 多元入學制度下仍有部分具特殊才能、經歷或成就的學生難以在現行入學管道中被看見，成大自106學年度起辦理特殊選才招生，招生對象為具有獨特潛能及優異表現或具不同教育資歷的學生。

因應資訊科技日新月異的更新腳步，成大資訊系特殊選才乙組今年推出全國首例上機實作測驗，透過專案題型，考生須當場詳讀超過千行的Python程式碼，並在測驗7小時內，就現有網路條件依試題要求完成任務，試題範圍從硬體裝機、語法錯誤、工具套件不齊全、功能不完整、記憶體與效能缺失到增加指定功能，涵蓋了初階工程師常會遇到的問題。