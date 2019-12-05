紙風車雲林3場公益演出 12月13日起登場

紙風車兒童劇團致力於用戲劇來教育孩子，今年12月到明年1月期間，將在雲林舉辦3場免費演出，首場12月13日登場，劇團今天舉行宣傳會，立委劉建國等人到場共襄盛舉，並邀請大小朋友到場欣賞。

紙風車兒童劇團致力於用戲劇來教育孩子，要讓孩子在笑聲中學習新的事物，因此立委劉建國力邀邀紙風車兒童劇團來雲林為小朋友公演，一口氣辦3個場次，都免費入場，就要讓孩子的笑聲，響徹雲林。

劉建國說，他深知雲林鄉親都很期盼紙風車能再到雲林表演，因此他與雲林縣鄉土發展協會、雲林縣社會關懷協會等在地社團資源結合，力邀紙風車到雲林演出，讓小朋友可以夢想成真。

他表示，一部優秀的兒童戲劇，它不僅為孩子們帶來歡樂、帶來知識，而且能夠點燃小朋友的智慧和夢想，保護孩子們的想像力，帶來積極向上的力量。

紙風車兒童劇團長任建誠說，紙風車長期在做偏鄉的巡演，希望透過這樣能激發孩子的學習、創意及藝術的體驗，讓藝術能從小紮根，誠摯歡迎大家一起來欣賞表演。

鄉土發展協會理事李雅存、社會關懷協會理事長江文登說，他們都致力關懷地方、照顧弱勢，這次邀請知名劇團，並且免費開放入場，讓所有雲林在地的家庭、孩子，共同欣賞台灣第一的兒童劇演出。