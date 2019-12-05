海綿城市不是夢！ 嘉義棒球場前廣場變身滑草場

嘉義市府將在嘉義市立棒球場打造人工草皮滑草遊戲區，並增設地下儲水設備等，舒緩棒球場周邊區域的集排水效率，並改善棒球場前廣場閒置設施及停車場動線等環境景觀，嘉義市長黃敏惠說，工程將帶來「城市景觀美學」與建構「海綿城市」，打造成嘉市觀光新亮點。

這項經費獲行政院前瞻基礎建設中的「步行散策樂活水岸」計畫補助，總核定經費1.605億元，黃敏惠今天主持動工典禮，預計明年8月31日完工。

黃敏惠說，嘉義市要打造「以人為本」的優化公共空間，人行道、停車空間的改造很關鍵，景觀與遊樂設施也將煥然一新。尤其人行道是一座城市文明最重要的指標，能讓市民與觀光客都能「悠閒的散步」，透過步行，慢慢體會城市的美與發展的紋理。

市府將棒球場前的七虎耀諸羅雕像廣場，磁磚鋪面將全面汰換為抗滑鋪面，並且擴建乾式噴泉，未來將有64個噴頭，是大人小孩欣賞、玩水的夏日最佳去處。

七虎耀諸羅雕像前方的下沉式劇場，將改造成為人工草皮滑草場，總面積約150坪，滑草場長25公尺、寬度20公尺，民眾可以由上滑到下方的「棒球九宮格」，還有長度17公尺的磨石子滑梯、高差4公尺。

棒球場前廣場與停車場周邊區域內，將一併增設地下儲水設備，廣設截、排水溝，提升棒球場周邊區域的集排水效率，在強降雨來臨時，可以蒐集每10分鐘15毫米的雨量，約800噸的地表逕流水，舒緩啟明路及維新路道路側溝的排水壓力，有效降低啟明路的積水機率。

棒球場周邊的中山路與維新路也會更新和拓寬，並打開公明路的駁坎，成為25公尺寬人行廣場，融合無障礙坡道，讓棒球場停車場到公明路不用再繞路。