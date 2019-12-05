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台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

2019-12-05 14:58聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南西港胡麻節周六及周日在後營倉庫舉辦，台南市長黃偉哲今天在記者會上表示，台南市麻油的產量是全台灣最多、最好、最讚！天氣逐漸降溫，歡迎大家作伙來西港品嘗「台灣第一香」。今年新推出與台中大安區農會飛天豬豬肉（健康養生、有產銷履歷的豬）結合製作而成的黑芝麻香腸，口感Q彈，黃偉哲吃得津津有味，直誇好吃。

西港區農會今年現場準備麻油雞、麻油麵線、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸等5種相關產品，活動的周六及周日上午9點30分至40分，以下午1點30分至40分發放兌換券，兩天總計2500份免費品嘗。

西港區農會也推出史上最殺優惠價格，芝麻相關產品約打88折，最受歡迎的明星產品胡麻油及清油原價660元，特價580元；芝麻包子原價130元，特價90元及黑芝麻香腸原價190元，特價165元；芝麻醬原價250元，特價220元，這兩天買最划算。

黃偉哲表示，西港不只是台灣第一香，也是台灣第一香（台），香指的是西港慶安宮刈香的台灣第一香，香（台）則是指台南最優質的麻油。胡麻製品既養生又健康，尤其國人習慣冬天進補，所謂藥補不如食補，胡麻製品就是最好的食補食材。

黃偉哲說，大多數人只在冬天吃麻油雞、薑母鴨，其實一年四季都可以吃到胡麻製品，不管是芝麻麵、芝麻糖或其他胡麻製品，都是健康美味又好吃，希望國人多多愛用。台南是台灣最大胡麻及芝麻生產地，西港、善化、安定等地又是台南主力生產地，台南的芝麻、胡麻油品牌要打出一片天，要比照行銷鳳梨、文旦及芒果的模式，把好的胡麻製品推薦給國人，並進一步行銷到海外華人市場圈，讓國內外都知道台灣的胡麻是一級棒。

西港農會表示，最新出爐2020台灣農業百大精品，西港農會以全國農會界唯一取得食品安全衛生管理系統的ISO22000及HACCP國際驗證的麻油加工廠，所出品的黑麻油、清麻油雙雙入選，更是全國唯一入選百大的麻油，歡迎蒞臨選購最優質的好油。

今年活動邀請民視當家藝人梁佑南與學校社團及舞群們帶來精彩表演，現場還提供免費限量的麻油雞、麻油麵線、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸等，供民眾現場排隊兌換。

台南西港胡麻節周六及周日登場，相關產品優惠史上最殺的價格。記者吳淑玲／攝影
台南西港胡麻節周六及周日登場，相關產品優惠史上最殺的價格。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（前排右）大力行銷今年最夯的新產品黑芝麻香腸。記者吳淑玲／攝影
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台南西港胡麻節周六及周日登場，市長黃偉哲（左三）大力行銷台灣第一香的胡麻相關產品...
台南西港胡麻節周六及周日登場，市長黃偉哲（左三）大力行銷台灣第一香的胡麻相關產品。記者吳淑玲／攝影
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台南西港區農會今年推出最夯的新產品黑芝麻香腸。記者吳淑玲／攝影
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台南市長黃偉哲（左）大力行銷今年最夯的新產品黑芝麻香腸。記者吳淑玲／攝影
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黃偉哲

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