台灣第一香！台南西港胡麻節 2500份麻油雞免費喝

台南西港胡麻節周六及周日在後營倉庫舉辦，台南市長黃偉哲今天在記者會上表示，台南市麻油的產量是全台灣最多、最好、最讚！天氣逐漸降溫，歡迎大家作伙來西港品嘗「台灣第一香」。今年新推出與台中大安區農會飛天豬豬肉（健康養生、有產銷履歷的豬）結合製作而成的黑芝麻香腸，口感Q彈，黃偉哲吃得津津有味，直誇好吃。

西港區農會今年現場準備麻油雞、麻油麵線、芝麻霜淇淋、芝麻包子及黑芝麻香腸等5種相關產品，活動的周六及周日上午9點30分至40分，以下午1點30分至40分發放兌換券，兩天總計2500份免費品嘗。

西港區農會也推出史上最殺優惠價格，芝麻相關產品約打88折，最受歡迎的明星產品胡麻油及清油原價660元，特價580元；芝麻包子原價130元，特價90元及黑芝麻香腸原價190元，特價165元；芝麻醬原價250元，特價220元，這兩天買最划算。

黃偉哲表示，西港不只是台灣第一香，也是台灣第一香（台），香指的是西港慶安宮刈香的台灣第一香，香（台）則是指台南最優質的麻油。胡麻製品既養生又健康，尤其國人習慣冬天進補，所謂藥補不如食補，胡麻製品就是最好的食補食材。

黃偉哲說，大多數人只在冬天吃麻油雞、薑母鴨，其實一年四季都可以吃到胡麻製品，不管是芝麻麵、芝麻糖或其他胡麻製品，都是健康美味又好吃，希望國人多多愛用。台南是台灣最大胡麻及芝麻生產地，西港、善化、安定等地又是台南主力生產地，台南的芝麻、胡麻油品牌要打出一片天，要比照行銷鳳梨、文旦及芒果的模式，把好的胡麻製品推薦給國人，並進一步行銷到海外華人市場圈，讓國內外都知道台灣的胡麻是一級棒。

西港農會表示，最新出爐2020台灣農業百大精品，西港農會以全國農會界唯一取得食品安全衛生管理系統的ISO22000及HACCP國際驗證的麻油加工廠，所出品的黑麻油、清麻油雙雙入選，更是全國唯一入選百大的麻油，歡迎蒞臨選購最優質的好油。