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培育工業4.0人才 吳鳳科大智慧製造人才培育中心揭碑

2019-12-05 14:23聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

吳鳳科技大學校長蔡宏榮與遠東機械集團執行長陳宜珊，上午攜手在吳鳳科技大學「智慧製造人才培育中心」進行剪綵與揭牌儀式，中心成立後，未來將配合國家發展創新產業，以培育工業4.0智慧製造人才為首要發展目標。

吳鳳科技大學為推動教育部「優化技職校院實作環境計畫」，斥資千萬成立智慧製造人才培育中心，整合校內跨院系所研發團隊，結合遠東機械產業經驗，開設智慧製造跨院學程，盼培育智慧製造技術人才。

蔡宏榮指出，雲嘉地區非常缺乏硬體設備，盼透過智慧製造人才培育中心，結合校內研發團隊與產業界實務經驗，培育技職體系優秀人才，令學生能整合跨領域專業，全方位學習。

智慧製造人才培育中心，實作場域包括數控工具機、關節式自動化系統、機器視覺辨識系統等，未來可進行整條產線在控制器與Robot(機械手臂)溝通、機台加工情況、線上即時量測、資訊儲存或雲端化、製造過程機台狀況即時回報等功能。

除了在校內打造實作環境，人才培育為中心的另一大亮點，採用「技優一條龍學習」方式，從招生遴選技優生，由跨領域機械、電機、資訊組成的教師團隊，結合實作場域，設立跨院智慧製造學程，輔導技優生取得證照，培育工業4.0智慧製造人才。

吳鳳科技大學也於今日與遠東機械集團簽署產學合作，並頒發21位學生獲機電整合乙級技術士證照獎金1萬元及中國機械工程師學會機械專業人才認證證書獎金2千元。

吳鳳科技大學頒發21位學生獲機電整合乙級技術士證照獎金1萬元及中國機械工程師學會...
吳鳳科技大學頒發21位學生獲機電整合乙級技術士證照獎金1萬元及中國機械工程師學會機械專業人才認證證書獎金2千元。記者黃晴雯／攝影
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遠東機械集團執行長陳宜珊（左三）與吳鳳科技大學校長蔡宏榮（右二）為智慧製造人才培...
遠東機械集團執行長陳宜珊（左三）與吳鳳科技大學校長蔡宏榮（右二）為智慧製造人才培育中心揭裨。記者黃晴雯／攝影
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吳鳳科技大學校長蔡宏榮（左二）與遠東機械集團執行長陳宜珊（左三）上午簽署產學合作...
吳鳳科技大學校長蔡宏榮（左二）與遠東機械集團執行長陳宜珊（左三）上午簽署產學合作。記者黃晴雯／攝影
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