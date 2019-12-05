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選舉症候群！凍蒜喊太猛 急性聲帶炎大增

2019-12-05 14:15聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

總統立委大選逼近，選戰激烈，造勢場合參選人及支持者搖旗吶喊，情緒亢奮， 嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師指出，最近越來越多聲音沙啞患者，前來門診求助，隨著選戰升溫，參選人與支持者賣力嘶喊凍蒜，可是演講者跟群眾聲音越來越沙啞，雖然沙啞不太會影響身體健康，卻會造成生活不便，甚至影響工作。

「醫師，我的聲音自從上次去參加造勢後，已經沙啞一段時間了，聲音會分岔，要唱高音也唱不上去，也沒有辦法跟朋友好好聊天和上班，甚至到不敢出門與接電話。」徐正明說，這是最近越來越多聲音沙啞的患者來求助門診的主訴。

他指出，這些病人多數是急性聲帶發炎導致沙啞，聲帶就像兩扇門，一旦發炎聲帶腫脹，兩扇門就無法密合關上，聲音就會改變。一般造成急性聲帶發炎的原因有K歌過度、大聲說話吶喊、長期使用錯誤方式說話等等。

治療方式通常會以服用類固醇，喉嚨休息禁聲，或是接受語言治療，除以上治療方式外，中醫嗓音治療也是一種選擇方式。嘉義長庚新創中西醫聯合嗓音治療，沙啞患者可先至耳鼻喉科接受喉閃頻內視鏡檢查，了解嗓音沙啞的原因與嚴重程度，排除咽喉癌之可能，再到中醫門診。

此時中醫師會先參考西醫診斷，再以「望、聞、問、切」了解患者生理問題，調配中藥服用，治療聲帶發炎，也可搭配語言治療。治療後會請患者回耳鼻喉科進行檢查，更加了解患者嗓音改善狀況，調整藥物以達到最佳療效。

徐正明提醒民眾，原來不好的生活習慣也需改變，讓聲帶休息，減少大吼、作息正常、避免過度清喉嚨的動作與刺激性食物或 抽菸喝酒。要記住有個好的嗓子是天生的，但如何照顧自己的嗓子卻是自己的責任。

總統立委大選逼近，造勢場合參選人及支持者情緒亢奮吶喊， 嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正...
總統立委大選逼近，造勢場合參選人及支持者情緒亢奮吶喊， 嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師指出，最近越來越多聲音沙啞的患者，前來門診求助。圖／嘉義長庚提供
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