嘉義城隍廟雲嘉南首創 添香油「嗶一下」就行

嘉義城隍廟今天與凱基銀行簽約，要設置悠遊卡機，未來無論是購買香燭、添香油錢的小額支付，或是年度點燈，只要在機器上輸入想捐獻的金額，再「嗶一下」就能付費，預計最快明年1月啟動，將成為雲嘉南縣市第一個使用行動支付的廟宇。

嘉義城隍廟董事長賴永川今天與凱基銀行副總經理曾宏霈今天在廟前廣場簽約，凱基銀行也擔任廟方金融科技服務及金流規畫顧問，雙方並成為線上支付合作夥伴，由凱基銀協助嘉義城隍廟導入行動支付的示範宮廟，目前也在研擬行動支付後，可直接從機器領取單據，讓信徒更加方便。

賴永川說，春節過後廟方將善用國內最大電子票證系統，拉進年輕信眾，設置悠遊卡機，舉凡前往廟宇拜拜祈福點燈、法會、添緣金、捐善款及金紙等，未來都不必掏錢，讓台灣傳統信仰更科技化，另外也持續提供現金、線上刷卡、銀行轉帳、郵局劃撥等服務。

凱基銀行認為，金融服務的本質，要以「解決客戶痛點」出發，近二年首創多項跨界合作，如與中華電信合作運用電信行動身分認證的「手機門號辦貸款、信用卡」，讓過去沒有金融往來經驗者受惠，實踐普惠金融。