親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

泰簽又轉彎！9日起恢復原申請方式 附財力證明新制延至明年3月

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6％勞退提撥

台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣

2019-12-05 11:21聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署再進化，除了廟會代表在市警二分局簽署立公約外，參與宮廟並獲台南市巡守大隊等單位獲贈背心，未來廟會陣頭遶境遊街，將有專人「督陣」，避免脫序衝突行為發生，期望圓滿完成廟會盛事。

府城是「眾神之都」，擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，廟會遶境活動頻繁，市警二分局長王森瑒說，推動優質宮廟，必須強化遶境活動現場處置作為，協助加強宮廟自主性管理，廟會活動從啟程遶境、入出廟秩序及沿途民俗藝術表演等，需要有專人「督陣」負責維護引導，減少交通衝擊及避免脫序衝突行為發生。

督陣背心由台南市巡守大隊長宋俊明、瑋震生物科技公司總經理莊瑞育共同捐贈，特別印上「督陣、優質宮廟」，提供遶境隊伍督陣人員穿著。

台南市警察局長周幼偉說，目前全市已有1200多家宮廟簽署行動公約，希望廣大到全市2700多家宮廟，希望強化宮廟自主性管理，負責管理遶境隊伍秩序，遵守交通規則，配合警察及義交共同維護秩序。

今天參與簽署公約的聚宋宮總幹事黃俊霖說，行動公約六大主軸包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，宮廟自律後，民衆看到廟會活動是「一度讚」的表演。

台南市警二分局今天在3樓大禮堂，舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署再進化活動...
台南市警二分局今天在3樓大禮堂，舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署再進化活動。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市中西區聚宋宮總幹事黃俊霖，代表廟方收下「督陣」背心，未來廟會陣頭有專人督陣...
台南市中西區聚宋宮總幹事黃俊霖，代表廟方收下「督陣」背心，未來廟會陣頭有專人督陣維持秩序。記者黃宣翰／攝影
分享

遶境警察信仰

延伸閱讀

黃偉哲座車停紅線遭檢舉上網 他立刻留言認錯獲...

影／第三波酒店擴大臨檢 台南四分局「讓市民有...

影／特勤支援警力車禍台南5警受傷 賴清德到院...

臨檢回馬槍揪酒店不法 「不是玩假的」台南今晚...

相關新聞

他研發花生烘乾機 免看老天臉色

2019-12-04 23:31

29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47

大台南交通教育館 教孩子開車

2019-12-04 23:28

遭酸窮到用貨櫃蓋轉運站 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 23:10

推「看不見」政績 台南汙水下水道接管戶近兩成

2019-12-04 19:56

空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

2019-12-04 19:25

鄰近台南市區竟無自來水可用 西港5戶終獲供水

2019-12-04 18:49

剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選

2019-12-04 17:20

熱門文章

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46

朱學恒邀柯文哲士林夜市直播 買水果8杯1010元網驚太貴

2019-12-04 21:32

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

影／基隆市公車處財務洞好大 這兩種票差竟借了12億元

2019-12-04 20:01

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

高雄內門為何罕姓多 相傳與這個平埔族頭目有關係

2019-12-05 07:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top