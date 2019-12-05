台南優質宮廟再進化 廟會陣頭將有專人督陣
台南市推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署再進化，除了廟會代表在市警二分局簽署立公約外，參與宮廟並獲台南市巡守大隊等單位獲贈背心，未來廟會陣頭遶境遊街，將有專人「督陣」，避免脫序衝突行為發生，期望圓滿完成廟會盛事。
府城是「眾神之都」，擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，廟會遶境活動頻繁，市警二分局長王森瑒說，推動優質宮廟，必須強化遶境活動現場處置作為，協助加強宮廟自主性管理，廟會活動從啟程遶境、入出廟秩序及沿途民俗藝術表演等，需要有專人「督陣」負責維護引導，減少交通衝擊及避免脫序衝突行為發生。
督陣背心由台南市巡守大隊長宋俊明、瑋震生物科技公司總經理莊瑞育共同捐贈，特別印上「督陣、優質宮廟」，提供遶境隊伍督陣人員穿著。
台南市警察局長周幼偉說，目前全市已有1200多家宮廟簽署行動公約，希望廣大到全市2700多家宮廟，希望強化宮廟自主性管理，負責管理遶境隊伍秩序，遵守交通規則，配合警察及義交共同維護秩序。
今天參與簽署公約的聚宋宮總幹事黃俊霖說，行動公約六大主軸包括「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，宮廟自律後，民衆看到廟會活動是「一度讚」的表演。
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