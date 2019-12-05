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29年來每人每月捐100元 畜試所慈暉社聚沙成塔救難助學

2019-12-05 08:47聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

農委會畜產試驗所慈暉社由每個月社員或同仁捐100元，以及其他捐款、義賣等等，積少成多，涓滴成河，目前會員近百人，捐款累積的經費用於所內同仁或所外急難救助，也發放新化鄰近中小學優秀清寒學生獎學金。今年度發放新化地區國小、國中、高中學生獎助學金21萬元。

慈暉社長陳翠妙研究員表示，慈暉社的義賣活動以每年一次農畜聯合開放日以及農曆春節義賣最受歡迎，今年11月23日農畜聯合開放日畜產試驗所慈暉社義賣，就有所長茶葉蛋、台南市警察局新化分局與知義派出所、成功醬油長期支持，茶葉蛋和醬油義賣，全部作為新化地區高中，國中，國小 學生獎助學金。

農曆春節義賣及春聯揮毫，應景蘭花盆栽，送禮自用兩相宜又兼做愛心，慈暉社義賣物品，都是由同仁（在職／退休）或眷屬捐獻，物品包羅萬象，有圖畫、書、衣服、擺飾、皮包、食品、衣架等日常用品，也歡迎家中有堪用物品或獎品、贈品、飾品，歡迎隨時捐給慈暉社義賣，義賣所得都是用做愛心，幫助需要的人。

慈暉社是民國79年由時任加工系王政騰副研究員（前行政院農業委員會副主任委員）與總務室林山田先生發起，經當時所長戴謙（前任中油公司董事長）同意而成立的愛心團體。「捨得給的，必得豐裕；滋潤人的，必得滋潤」，慈暉社今年滿29年，儘管經濟不景氣，但在社員或非社員的慷慨解囊愛心捐助下，慈暉社仍每年辦理救難、濟貧、助學等愛心活動。也希望這一個極具意義的優良社團，持續愛心傳承，為社會的和平與安定貢獻心力

農委會畜產試驗所「慈暉社」社長陳翠妙（左二）致贈感謝狀給贊助廠商。圖／慈暉社提供
農委會畜產試驗所「慈暉社」社長陳翠妙（左二）致贈感謝狀給贊助廠商。圖／慈暉社提供
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農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提...
農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提供
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農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提...
農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提供
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農委會畜產試驗所「慈暉社」在聯合開放日義賣。圖／慈暉社提供
農委會畜產試驗所「慈暉社」在聯合開放日義賣。圖／慈暉社提供
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農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提...
農委會畜產試驗所「慈暉社」累積員工愛心捐款，用在同仁或所外急難救助。圖／慈暉社提供
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義賣愛心茶葉蛋

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