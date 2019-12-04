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周六日來新營 台南購物節大新營嘉年華活動登場

2019-12-04 21:37聯合報 記者謝進盛／即時報導

周六日來新營「血拚」；台南市新營區公所7、8日舉辦「2019台南購物節大新營嘉年華活動」，今天召開記者會說明活動內容；延續往年好康，凡在新營商圈特約店家購物，消費者即可兌換摸彩券活動，有機會抽中50吋LED電視等大獎。

台南市長黃偉哲出席活動記者會時，除賣力為與會業者宣傳，也籲請各地鄉親屆時來新營，體驗一年一度購物盛會。市府經發局預估可為大新營地區吸引超過4.5萬人次到訪，帶來2200萬商機，提升大新營地區知名度。

活動安排在新營區民權路區段(三民路口起至民治路口)，共有台南百家好店參展、新營店家歡樂GO、公益競標愛心義賣、親子DIY、大新營小旅行、防災宣導闖關遊戲、街頭實境秀及摸彩券加值送等8大主題。台南市政府經發局、新營區公所維持往年模式，邀集全市130家知名人氣店家至民權路設攤參展。

現場參展廠商們也秉持著「取之社會，用之於社會」的精神，自願捐贈上百件商品供作義賣品，將義賣所得全數捐給北台南家扶中心及華山基金會。

新營區公所說，為使會場人潮分流至各特約店家讓整體活動效益提升，延續去年與新營在地店家結合，凡在新營商圈特約店家消費者即可兌換摸彩券活動，活動則自12月1日至12月8日止為期8天。

公所說，民眾可到本活動各特約商店不限額度的消費，即獲得摸彩券一張，獎品有50吋LED電視、洗衣機、吸塵器、腳踏車等多項優質的3C家電好禮。

另外，今年外掛亮點是首次在特約店家中納入民雄海產餐廳、旗津現撈、華味香景觀宴會餐廳、東春館、龍鳳東大門韓式料理、省都川菜海鮮餐廳、巧瀁無菜單料理及飲淡薄原味海產等新營8家著名桌菜餐廳。新營區公所也結合市府觀光旅遊局7日在新營文化中心廣場舉辦「聖爵契約：新營篇」實境解謎遊戲，將有大批各路玩家湧入新營市區著名景點進行解謎遊戲。

「2019台南購物節大新營嘉年華活動」將登場，台南市長黃偉哲（中）為商家宣傳，邀...
「2019台南購物節大新營嘉年華活動」將登場，台南市長黃偉哲（中）為商家宣傳，邀請各地鄉親來新營消費抽好康。記者謝進盛/攝影
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