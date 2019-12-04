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推「看不見」政績 台南汙水下水道接管戶近兩成

2019-12-04 19:56聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市政府水利局力推「看不見」的政績；台南市污水下水道用戶接管戶數縣市合併後攀升；從民國99年約5萬4千戶，增加到今年10月底13萬9千餘戶，用戶接管普及率逼近2成。

水利局今天辦理年終記者會，由局長李賢義簡報108年施政成果，報告中表示，治水是台南市政府施政重要目標之一，在運用地形優勢並依照全國一致保護標準原則，擬定綜合治水策略已具初步成效，淹水範圍及深度均有縮減。

針對鄉親最關切治水問題，李賢義表示，水利局以「治水保家，親水愛家」為施政目標，依照全國一致保護標準，即區域排水為通過10年重現期頻率洪水及満足25年重現期頻率洪水不溢堤標準（台南市24小時250至300mm的防護標準），將治水策略以五大策略同時並進，今年813豪雨事件淹水面積640.8公頃(三爺溪224公頃)，已逐漸減少淹水，將持續努力。

在治水工程成果，台南市抽水站新增永康大灣、安南海東橋、鹽水區後鎮等3座抽水站，全市抽水站數量達56座，提升防洪效能，降低淹水風險。污水下水道用戶接管戶數從99年的5萬4000戶，增加到今年10月底13萬9064戶，用戶接管普及率達19.96%，有利生活環境改善。

而對於再生水開發，水利局指出，永康水資中心暨再生水廠預定110年3月完工、安平再生水廠新建工程於108年12月公開上網招標，完工後可提供南科1萬5千500CMD再生水量。綠能科學城汙水專管工程施作中，預計109年10月完工，未來除高鐵特定區及綠能科學城外，亦可容納周邊地區汙水量。

台南市政府水利局辦理年終記者會，秀出一年來施政成果。記者謝進盛/攝影
台南市政府水利局辦理年終記者會，秀出一年來施政成果。記者謝進盛/攝影
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治水淹水污水

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