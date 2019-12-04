最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

「台南女兒」林志玲與另一半AKIRA上月在台南完成終身大事轟動一時，善化區農會延續熱潮，本月7、8日將舉辦「 麻上報喜 2019善化胡麻季促銷活動」，農會胡麻系列農產品最低88折，農會表示，優惠僅有兩天，消費者可把握機會前往農會搶購。

善化農會近年來用心研發胡麻系列產品，廣受消費者好評，「善緣胡麻油」日前更被南市政府選為贈予名模林志玲結婚時的嫁妝十二禮之一，成功掀起話題，再度打響善化胡麻油知名度。

善化區農會今天以「 麻上報喜 」 為主題，邀請與會來賓一同掀開貼有「麻、上、報、喜」紅色喜聯禮籃，禮籃內裝有以善化區胡麻油製成的麻油飯、用善化胡麻為內餡的光文糕、外媽圓、紅龜粿，象徵添子喜悅及感謝，期許新生兒學業日日有成、人生步步高升之意。除祝賀林志玲新婚大喜，更希望善化胡麻油，預祝志玲姊姊早日報喜得子。

農會理事長丁水明、總幹事洪錦秀等人說，傳聞志玲已有喜，不論是否傳喜訊都祝福。丁更表示，如果傳聞為真，農會願意免費贊助做月子的麻油，提供道地胡麻油為林志玲補身。