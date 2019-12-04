親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

最低下殺88折 善化農會周六日胡麻商品大促銷

2019-12-04 19:27聯合報 記者謝進盛／即時報導

「台南女兒」林志玲與另一半AKIRA上月在台南完成終身大事轟動一時，善化區農會延續熱潮，本月7、8日將舉辦「 麻上報喜 2019善化胡麻季促銷活動」，農會胡麻系列農產品最低88折，農會表示，優惠僅有兩天，消費者可把握機會前往農會搶購。

善化農會近年來用心研發胡麻系列產品，廣受消費者好評，「善緣胡麻油」日前更被南市政府選為贈予名模林志玲結婚時的嫁妝十二禮之一，成功掀起話題，再度打響善化胡麻油知名度。

善化區農會今天以「 麻上報喜 」 為主題，邀請與會來賓一同掀開貼有「麻、上、報、喜」紅色喜聯禮籃，禮籃內裝有以善化區胡麻油製成的麻油飯、用善化胡麻為內餡的光文糕、外媽圓、紅龜粿，象徵添子喜悅及感謝，期許新生兒學業日日有成、人生步步高升之意。除祝賀林志玲新婚大喜，更希望善化胡麻油，預祝志玲姊姊早日報喜得子。

農會理事長丁水明、總幹事洪錦秀等人說，傳聞志玲已有喜，不論是否傳喜訊都祝福。丁更表示，如果傳聞為真，農會願意免費贊助做月子的麻油，提供道地胡麻油為林志玲補身。

洪錦秀也說，善化農會7、8日兩天將祭出胡麻系列農產品折扣促銷，善緣禮盒、芝麻拌麵等胡麻相關製品9折優惠、善農自產胡麻清油88 折優惠，光文糕也下殺至每盒250 元，幾乎都是破盤價，消費者選購相當划算。

善化農會「善緣胡麻油」經南市政府選為贈予名模林志玲結婚時的嫁妝十二禮之一，成功掀...
善化農會「善緣胡麻油」經南市政府選為贈予名模林志玲結婚時的嫁妝十二禮之一，成功掀起話題。記者謝進盛/攝影
分享
台南市善化區農會本月7、8日將舉辦「 麻上報喜 2019善化胡麻季促銷活動」，農...
台南市善化區農會本月7、8日將舉辦「 麻上報喜 2019善化胡麻季促銷活動」，農會胡麻系列農產品最低享88折優惠。記者謝進盛/攝影
分享

結婚新生兒

延伸閱讀

林志玲懷孕了？王耀慶說溜嘴：產前....

林志玲獻花高以翔靈堂 女友、無緣岳父母悼念詞...

林志玲甜啾AKIRA 一通電話讓她認定「就是...

絕美畫面！林志玲甜擁AKIRA「堅信有人等待...

相關新聞

鄰近台南市區竟無自來水可用 西港5戶終獲供水

2019-12-04 18:49

剝牡蠣逛拍賣漁市 學姐黃瀞瑩台南助選

2019-12-04 17:20

陪社區老人吃飯 韓國瑜把菜燒焦還被網紅廚師虧

2019-12-04 16:21

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

黃偉哲：加速整治中石化安順廠場址 進度落後將裁處

2019-12-04 15:49

左鎮翻轉惡地 月世界開出新鮮蔬果

2019-12-04 14:34

文資處修復「台版蒙娜麗莎」 清代交趾陶重現神秘微笑

2019-12-04 13:51

賞燈好幫手！2020台灣燈會官網上線、APP智慧超科技

2019-12-04 13:43

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

與特殊孩子打球 嘉義市府辦球賽

2019-12-04 12:26

老人比例最高嘉義縣總統立委選民數減少 投票所增加

2019-12-04 11:27

台東縣府推動智慧農業4.0 將科技導入農耕

2019-12-04 10:40

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

神仙魚水族界熱門新寵 養殖達人林義川榮獲百大青農

2019-12-04 10:36

台南教養院生菁寮老街踩街 社區商家送暖同行

2019-12-04 10:06

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

台南3人獲消防鳳凰獎楷模

2019-12-04 00:01

嘉市智慧巡簽 年省10.5萬張紙

2019-12-04 00:00

台南海安路「燈泡人」 回來了

2019-12-04 00:00

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

烏山頭水庫設光電板 沒環評遭民眾抗議

2019-12-03 23:38

魚蝦貝感染奴卡氏菌增多 嘉義縣水產檢診評比全台第一

2019-12-03 21:27

台南安南區有熊出沒？ 屏科大初步判定結果出爐

2019-12-03 17:17

台南轉運站25日營運國道客運配合搬遷 這家名店進駐

2019-12-03 16:56

嘉市流感疫苗第二階段開打 周日衛生所加開半日門診

2019-12-03 15:58

三重民眾黨參選人掛蔡總統看板 引發民進黨不滿

2019-12-03 15:56

提白河設立農產加工區 賴惠員：增加就業機會

2019-12-03 14:40

搭巴士遊台江 「台灣好行-99安平台江線」新增12班

2019-12-03 14:21

全台第一座愛家競選概念館 安定力量邀你打卡喝咖啡

2019-12-03 14:20

藏金閣點燈了！ 回收資源製作的耶誕樹與飾品有夠Q

2019-12-03 14:07

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

環狀線年底通車恐有變數 新北捷運局：持續努力

2019-12-03 22:02

桃園八德區立游泳池流標12次 年底前將夷為平地

2019-12-03 20:06

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧交通第三期

2019-12-04 10:35

全台最美十大景觀公路 西濱白沙屯奪冠

2019-12-03 21:13

防超速釀禍 屏東增設6支測桿在這幾處

2019-12-03 20:07

中捷虧8.9億人事費占六成 中市議員憂不堪虧損

2019-12-03 21:14

老闆不捨30年水族館關門 「保證教到會」等有緣人頂讓

2019-12-04 10:52

曾在金門當兵 茶王張慶松捐8千茶包做公益

2019-12-04 16:07

南田台26線南田建神秘基地？ 原來違規開發遭罰40萬

2019-12-04 16:04

大安森林公園種樹署名挨批 北市公園處：種樹民眾也有

2019-12-04 09:58

遭酸「窮到用貨櫃蓋轉運站」 南市府：入圍世界建築獎

2019-12-04 16:03

高雄岡山等6區1萬2千戶 5日停水10小時

2019-12-04 09:09

堊地生機！全國唯一現地化石園區夯 左鎮農民市集開賣

2019-12-04 08:11

雲林同婚布條惹議 藍綠互槓

2019-12-03 23:58

紙箱蓋滿包全身仍冷 基隆市府夜訪街友送睡袋暖起來

2019-12-04 09:37

有線電視亂象 北市要設法管了

2019-12-04 00:11

溜小孩新去處！ 台南推出兒童道路模擬駕駛體驗

2019-12-04 10:39

新北號誌小綠人「不跑了」 試辦改「閃燈」防跌倒

2019-12-04 14:42

寒流來分享小夜燈暖寒意 林右昌：啟動街友低溫關懷

2019-12-03 21:15

嘉義太保三寶銷世界 推手是她

2019-12-03 23:59

山原立委屏東交戰 綠請潘孟安吸票藍有大老護盤

2019-12-03 22:28

張善政明赴基隆寵物銀行 市府打臉謝絕競選活動禁入

2019-12-04 18:15

故宮南院對面長榮文苑酒店 試營運餐飲住宿優惠

2019-12-04 12:45

民進黨若續執政 屏縣長潘孟安說未來最想做這個

2019-12-04 12:58

健身房新分店偷跑 北市府現勘罰12萬

2019-12-04 00:07

助金門家扶中心建館 陳向鑫3代同堂捐10萬行善

2019-12-04 15:38

北海岸健行、溫泉、美食夯 日本業者來踩青春山海線

2019-12-04 10:39

屏東2選區「全面開戰」 議長議會雙發聲明捍衛立場

2019-12-04 16:53

影／基隆砍1700萬公車補貼挨批 議員：東牆破了該挖西牆補？

2019-12-04 14:48

影／池上老農日本稻米獲金賞獎 稻米伯：謝天謝地

2019-12-03 20:05

彰化縣和伸線三鄉鎮癌篩 有1300疑似癌病變待追蹤

2019-12-04 14:31

柳營奇美用音樂療癒人心 萬芳林志炫許富凱來相挺

2019-12-03 20:06

警分局長傳生日祝賀簡訊 員警驚喜：我都忘了自己生日

2019-12-04 11:55

台北雙子星開發案 藍天專案公司通過經濟部核定

2019-12-04 14:32

妮娜巧克力世界大賽奪金 林明溱頒獎表揚肯定

2019-12-03 21:15

影／雞場惡臭源自背後腐敗結構 屏南立委參選人張怡怒點5人

2019-12-04 17:14

桃市府平均地權基金被刪90億 綠營拚「敗部復活」

2019-12-03 23:12

基隆第4間日照中心揭牌 田寮河景第一排「五星級」

2019-12-04 17:22

北市違建處理委會 明年二月運作

2019-12-03 23:38

單親媽背幼兒賣地瓜 努力賺錢爭取女兒回到身邊

2019-12-04 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top