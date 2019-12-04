空談10餘年的78甲快道有譜 大甲媽必經的崙仔橋定案

交通部長林佳龍（右二）視察雲林交通建設，聽取民眾心聲並強調78甲快速道路已進入評估階段，會加速定案。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣海線民眾所關切的雲78甲快速道路，談論了10多年，歷經數任交通部長，都只淪為紙上談兵，交通部長林佳龍今應立委蘇治芬之邀到雲林現勘，強調78甲分成兩案，交通部已補助雲林縣府進行台19線拓寬可行性評估及初步計畫，高架快道總共143.9億元，會儘速拍板。

至於眾所關心的大甲媽祖跨越嘉義新港目的地必經的元長崙仔大橋，林佳龍也表示，2.7億的建橋經費已定案，將打造1座極具美化的媽祖觀光大橋。

元長鄉長李明明說，跨越北港溪，連接雲嘉的「崙仔大橋」老舊狹窄，雙向只單線通車，感謝立委蘇治芬強力向中央爭取拓寬，讓重建大橋定案，連帶周邊一併美化，打造美麗的媽祖觀光大橋，除可解決交通問題，橋面堤高可保溪流防汛安全，且可帶動每年大甲媽祖觀光價值，創造三贏。

蘇治芬表示，大橋改建跨部會，她再三協商，最後決定將由水利署「河川治理計畫」補助2.39億元，公路總局「生活圈計畫」補助3.52億元，其餘由嘉義、雲林縣府協調分配比例，因改建經費高達7.26億，希望中央能補助減輕縣府負擔，好能早日動工。

林佳龍表示，媽祖觀光大橋已定案，嘉義縣長翁章梁也很支持，只待嘉義完成徵收即可進入發包。

至於談了十多年的台78甲線北港新闢道路，有兩案進行評估，一是沿著北港溪堤防從虎尾直通北港，另一案則是從元長沿著台19線抵北港。